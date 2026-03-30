Xbox Games Showcase 2026 объявлен: Gears of War E-Day и 25 лет Xbox в один день

София Шадрина

Microsoft официально объявила дату главного игрового показа года: Xbox Games Showcase 2026 состоится 7 июня, а сразу после него — отдельный Gears of War: E-Day Direct.


Xbox Games Showcase 2026 выйдет в эфир в воскресенье, 7 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени — по Киеву это 20:00, удобный прайм-тайм для просмотра в прямом эфире. Шоу будет транслироваться на более чем 40 языках, а также с поддержкой американского и британского жестовых языков и аудиодескрипции. Программа дня откроется первыми геймплейными показами и большими новостями от собственных студий Xbox и сторонних партнеров — от крупнейших франшиз до перспективных инди-проектов. Сразу после основного показа — Gears of War: E-Day Direct от The Coalition.

Отдельный Direct для одной игры сразу после главного шоукейса — это сигнал. E-Day Direct погрузит игроков в начало Дня Появления, предлагая новые детали, геймплей и инсайты о предыстории саги Gears of War. То есть речь о приквеле — событиях, предшествующих оригинальной игре 2006 года.

Среди ожидаемых анонсов основного шоу — развернутые показы Fable и Halo: Campaign Evolved, а также анонсы проектов, о которых еще ничего не известно. Но именно E-Day привлекает больше всего внимания: серия Gears давно не получала настоящего системообразующего релиза, и на этот раз Microsoft, похоже, ставит на неё всерьёз.


Июнь 2026-го для Microsoft — не просто очередной шоукейс. В этом году компания празднует 25-летие Xbox и по этому случаю возвращает Xbox FanFest — живое мероприятие для фанов, где можно взглянуть назад на четверть века консоли и вперед на то, что идет дальше. Билеты разыгрываются бесплатно на официальном сайте.

Напомним, что новый генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма уже сделала первые громкие шаги — в частности, закрыла скандальную маркетинговую кампанию «This Is An Xbox» и заявила о трех приоритетах: большие игры, «возвращение Xbox» и будущее гейминга. Showcase 7 июня — первый крупный публичный тест этого курса. Шоу откроет неделю материалов на Xbox Wire, Official Xbox Podcast и YouTube-канале Xbox с обновлениями и углублениями в игры, показанные во время шоу. Один день превращается в целую неделю анонсов.

Источник: Xbox Wire

