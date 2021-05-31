WhatsApp передумал ограничивать функции аккаунтов, отказавшихся принять новую политику конфиденциальности





Администрация мессенджера WhatsApp пока не будет ограничивать возможности для тех пользователей, которые не приняли условия нового пользовательского соглашения. Такое решение, сообщает TNW, было принято после обсуждения с властями и правозащитными организациями.

В WhatsApp решили отказаться от урезания функциональности в пользу специальных напоминаний.

«Мы хотим прояснить, что пока у нас нет планов ограничивать функциональные возможности WhatsApp для тех, кто еще не принял новые правила. Вместо этого мы будем продолжать напоминать пользователям об обновлении, а также о тех случаях, когда люди решают использовать соответствующие дополнительные функции, такие как общение с компанией, получающей поддержку от Facebook». команда разрабочтиков WhatsApp

С другой стороны, нельзя исключать, что в будущем WhatsApp вернется к изначальному плану с постепенным отключением функций.

Об изменении политики конфиденциальности администрация WhatsApp сообщила в январе — они должны были вступить в силу 8 февраля. Тогда многие решили, что после этого начнется обмен собираемыми данными с материнской компанией Facebook. На самом деле новые пункты соглашения затронули лишь бизнес-аккаунты, а для подавляющего большинства ничего не меняется. Но из-за массовой критики мессенджер в конечном итоге отсрочил вступления в силу новой политики конфиденциальности на три месяца — и 15 мая они вступили в силу.