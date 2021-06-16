Новшества в Android: шифрование чатов в Messages, оповещения о землетрясениях в новых странах и др.





Компания Google анонсировала семь новых функций, которые в скором времени появятся в мобильной операционной системе Android. Рассмотрим вкратце каждую из них.

В приложении Messages появится функция сквозного шифрования для RCS чатов. Она начала разворачиваться в качестве бета-версии в ноябре прошлого года, а теперь Google готова сделать её общедоступной. Когда функция шифрования активирована, на кнопке отправки будет значок замка. Пока что данная возможность будет доступна только в личных беседах, в групповых чатах она недоступна.

Оповещения о землетрясениях на Android становятся доступными в большем количестве стран. Эта система использует Android-смартфоны для создания сети обнаружения землетрясений, которая предупреждает людей, если они находятся в потенциально опасном районе. Первоначально она была запущена в Калифорнии, в апреле она стала доступна в Греции и Новой Зеландии, а теперь она охватывает Турцию, Филиппины, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Google заявляет, что надеется внедрить эту функцию в большем количестве регионов в течение следующего года, но в первую очередь делает её доступной для стран с высоким риском землетрясений.

В приложении Messages «в ближайшие недели» появится функция записи сообщений. Если пользователь получает важное сообщение, которое в дальнейшем ему потребуется быстро найти, он сможет «пометить» его, поместив в соответствующую категорию. В дальнейшем не потребуется просматривать всю беседу для поиска этого конкретного помеченного сообщения.

Начиная с этого лета, в Gboard будут предлагаться стикеры, созданные в Emoji Kitchen. Это специальный инструмент Google, который позволяет пользователям создавать гибридные иконки эмодзи из двух разных смайлов. Предложения будут отображаться в меню Emoji для тех, кто пишет сообщение на английском, испанском или португальском языках.

Обновления затронут работу Google Assistant Shortcuts. Эти ярлыки позволяют пользователям переходить к определённой части приложения. Теперь разработчики смогут показывать пользователям информацию в виде виджетов прямо в Assistant.

Приложение Google Voice Access, которое позволяет управлять смартфоном с помощью голоса, получает функцию обнаружения взгляда. Благодаря этому оно сможет определять, разговаривает ли человек со смартфоном или же с другими людьми. Таким образом, приложение перестанет воспринимать команды, если обнаружит, что пользователь не смотрит на смартфон. Сейчас эта функция находится в статусе бета-тестирования. Улучшения в голосовых функциях также охватывают ввод паролей. Теперь пользователи смогут произносить такие слова, как «знак доллара», и они будут переведены в символ, а не записаны буквально.

Пользователи Android Auto смогут с помощью своих смартфонов персонализировать панель запуска приложений и вручную управлять тёмным режимом. Google также добавляет возможность быстрой прокрутки к началу списка, а полоса прокрутки получает кнопку A-Z.

Google также сообщает об улучшениях обмена сообщениями для таких приложений, как Messages и WhatsApp, что упростило отправку и чтение сообщений.

Источник: The Verge