Новые чипы ARM Cortex-M55 и Ethos-U55 обеспечат локальную обработку ИИ на IoT-устройствах





Одним из самых перспективных направлений в разработке процессоров является Edge AI, которое позволяет осуществлять обработку нейронных сетей не удалённо в облаке, а локально, непосредственно на самом устройстве. Над этим работают компании Apple, Google и ARM. Последняя расширила свои усилия в этой области благодаря двум новым процессорам Cortex-M55 и Ethos-U55.

Преимущества Edge AI очевидны: запуск обработки ИИ на самом устройстве способствует повышению скорости и конфиденциальности. Как и другие чипы ARM, новые процессоры не будут производится самой компанией, они послужат образцами для ряда других производителей. Чипы интересны прежде всего тем, что не предназначены для смартфонов и планшетов, они могут быть использованы в устройствах Интернета вещей. Один из вариантов использования ARM представляет собой 360-градусную камеру в трости, которая может определять препятствия, либо датчики в поезде, определяющие локальные проблемы.

Cortex-M55 является последней моделью в линейке процессоров ARM Cortex-M, которая, по словам компании, позволяет увеличить производительность машинного обучения в 15 раз, а производительность цифровой обработки сигналов – в 5 раз по сравнению с предыдущим поколением Cortex М. Для решения сложных задач Cortex-M55 можно использовать в паре с нейронным процессором Ethos-U55, что обеспечивает 32-кратное увеличение производительности машинного обучения.

Повышение пропускной способности данных будет иметь большое значение для современных ИИ-платформ. Существующие системы на базе чипов Cortex-M могут обрабатывать основные задачи, такие как обнаружение ключевых слов или вибрации. Усовершенствованная система на базе модели Cortex-M55 позволит работать с более продвинутыми вещами, такими как распознавание объектов. А Cortex-M55 в сочетании с Ethos-U55 обещает больше функциональности с возможностью локального распознавания жестов и речи. Для всего этого потребуется некоторое время, сами процессоры появятся на рынке не раньше 2021 года.

Источник: The Verge