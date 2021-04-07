Новые игровые ноутбуки Dell и Alienware получили процессоры AMD Ryzen

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Компания Dell начинает активно использовать мобильные процессоры AMD Ryzen в составе игровых ноутбуков различных уровней. Так, компания подготовила к выпуску модель Dell G15 Ryzen Edition.

Новинка оснащена 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Предлагаются панели с частотой 120 Гц и яркостью 250 нит или частотой 165 Гц и яркостью 300 нит. Позже появится конфигурация и с частотой обновления 360 Гц. Базовая версия игрового ноутбука Dell G15 Ryzen Edition включает 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600H, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, твердотельный накопитель NVMe M.2 ёмкостью 256 ГБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 56 Втч. Цена такого устройства стартует с отметки $899,99.

Для более требовательных пользователей предлагается конфигурация с 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5800H, увеличенным объёмом ОЗУ (и возможностью самостоятельного апгрейда), твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ и батарей ёмкостью 86 Втч. Новинка поступит в продажу с 30 апреля в Китае и с 4 мая в других регионах.

Кроме того, Dell решила интегрировать процессоры AMD в геймерскую линейку ноутбуков Alienware. Новая модель Alienware M15 R5 станет первой моделью бренда с чипом AMD с 2007 года.

Базовая конфигурация Alienware M15 R5 включает 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800H и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060. При желании можно улучшить как процессор (до Ryzen 9 5900HX), так и видеокарту (до GeForce RTX 3070). Обе видеокарты имеют одинаковую мощность 115 Вт, которая в режиме повышенной нагрузки может возрастать до 125 Вт. Модель GeForce RTX 3060 обладает более высокими рабочими частотами. По данным Dell, это первая модель в рамках бренда с ОЗУ DDR4 3200 МГц. К тому же, устройства предлагает два слота SO-DIMM, что позволяет самостоятельно модернизировать подсистему памяти. В устройствах M15 R3 и R4 оперативна память была распаяна на материнской плате. Ёмкость комплектной батареи составляет 86 Втч.

Пользователям предлагаются различные версии дисплеев. Базовая панель имеет разрешение Full HD, время отклика 3 мс и частоту обновления 165 Гц. Кроме того, доступны панели с повышенной яркостью (до 300 нит) или увеличенной частотой (до 360 Гц, время отклика 1 мс). Если этого покажется мало, можно выбрать QHD-панели с максимальной яркостью 400 нит, частотой обновления 240 Гц, охватом 100% пространства sRGB или DCI-P3, поддержкой G-Sync. Игровой ноутбук Alienware M15 R5 поступит в продажу с 20 апреля по цене стартовой конфигурации от $2229,99.

Источник: The Verge 1, 2