Новые ноутбуки Apple MacBook Pro получат дисплей с вырезом и более производительный процессор M1X

Сразу несколько несвязанных отраслевых источников фактически независимо друг от друга поделились информацией относительно дизайна грядущих Apple MacBook Pro. Отмечается, что в дисплеях ноутбуков появится вырез в верхней части – как на некоторых смартфонах.

Предполагается, что уже в скором времени Apple представит обновлённую линейку ноутбуков MacBook Pro, предлагающую новые 14- и 16-дюймовые устройства. Возможно, это произойдёт уже во время презентации, запланированной на 18 октября.

Как утверждают слухи, новые ноутбуки MacBook Pro получат дисплеи на базе технологии mini-LED. Предположительно, они смогут достигать яркости 1000 нит. Источники, осведомлённые с процессом производства панелей, заявляют, что как минимум одна из новых моделей MacBook Pro получит дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. И дополнительно сообщается о наличии выреза в дисплее. Предположительно, он нужен для того, чтобы сделать дизайн дисплея практически безрамочным. Согласно имеющейся информации, в этом вырезе расположатся камера с разрешением Full HD, датчик TrueTone и микрофон. Система Face ID, по-видимому, не используется.

В файлах бета-версии macOS также встречается упоминание разрешения дисплеев: 3456×2234 и 3024×1964 точек. Если вычесть 74 пикселя из обоих значений высоты, получится соотношение сторон 16:10. Теоретически, Apple могла использовать такой же подход, как и в iOS, зарегистрировав по 74 пикселя слева и справа от выреза для «специальной области». В таком случае остальная часть дисплея может использоваться в качестве стандартной панели с соотношением 16:10, что позволит визуально скрывать вырез.

Предполагается, что новые ноутбуки MacBook Pro будут основаны на процессоре M1X. Это более мощный вариант нынешнего Apple M1, получивший 10 вычислительных ядер: 8 больших и 2 малых. Количество ядер GPU может увеличиться в 2 или даже в 4 раза. Процессор изготавливается компанией TSM на базе технологии 5NP. Вместе с тем, ноутбуки могут получить более крупный и тяжёлый корпус, в котором разместится система охлаждения с двумя большими вентиляторами.

Минг Чи-Куо дополнительно сообщает, что в новых MacBook Pro компания Apple решила отказаться от сенсорной панели Touch Bar и вернётся к более традиционной клавиатуре. Вместе с тем, она будет немного модернизирована, получит сенсор Touch ID, теперь с подсветкой. По слухам, новые MacBook Pro предоставят пользователям большое количество портов, включая HDMI, Thunderbolt, слот для карт SD на правой стороне, а также два дополнительных порта Thunderbolt, аудиоразъём 3,5 мм и новый разъём MagSafe на левой стороне.

Источник: gsmarena