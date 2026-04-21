Apple официально объявила о смене руководства: Тим Кук покидает пост генерального директора компании. С 1 сентября 2026 года его место займет Джон Тернус, нынешний старший вице-президент по аппаратному обеспечению.





Совет директоров единогласно одобрил это решение. До сентября Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора, параллельно готовя Тернуса к переходу. После этого он получит новую роль исполнительного председателя совета директоров и, в частности, будет заниматься взаимодействием с регуляторами и политиками по всему миру.

Артур Левинсон, который 15 лет занимал должность неисполнительного председателя совета директоров, с 1 сентября станет ведущим независимым директором. Тернус в тот же день войдет в состав совета.

Тернус пришел к Apple в 2001 году. С 2013-го он занимает должность вице-президента по аппаратному обеспечению, а с 2021-го входит в исполнительную команду компании. Под его руководством инженерное направление охватывало разработку iPhone, iPad, Mac, AirPods и Apple Watch. Образование — механическая инженерия, Университет Пенсильвании.





Кук возглавил Apple в 2011 году, став прямым преемником Стива Джобса. За 15 лет его руководства рыночная капитализация компании выросла с $350 млрд до $4 трлн — более чем на 1 000%. Годовая выручка увеличилась с $108 млрд в финансовом 2011 году до более $416 млрд в финансовом 2025-м. Именно при Куке появились Apple Watch, AirPods и Apple Vision Pro, а также сервисы iCloud, Apple Pay, Apple TV и Apple Music.

Переход не произошел неожиданно. Еще в конце 2025 года несколько изданий сообщали, что совет директоров готовится к смене лидерства в 2026-м. Кук недавно отметил 65-летие, и аналитики расценивают решение как запланированное, а не вынужденное. Акции Apple отреагировали падением более чем на 1% в после рыночных торгах.

Источник: Deadline