Новые правила бронирования через «Дію» – что изменилось

На портале «Дія» обновили правила бронирования работников. Благодаря этому обновлению компании могут бронировать больше сотрудников. На основании новых правил теперь подсчет количества доступных для бронирования сотрудников происходит иначе.

В список учтенных военнообязанных теперь добавляются те, кого официально мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это означает, что предприятие получит возможность забронировать большее количество людей, ведь общий учет увеличивается.

Раньше учитывали только тех работников, кто состоит на воинском учете и еще не мобилизован. А теперь к общему количеству добавляются и мобилизованные работники — если они официально работают в компании.

Например, если у компании было 80 военнообязанных работников — она могла забронировать 40 человек (то есть 50%). После обновления правил добавилось еще 20 мобилизованных, которые также работают в компании. Общее количество стало 100 работников — следовательно, теперь можно забронировать уже 50 человек.

Еще одно важное уточнение заключается в том, что теперь в общее количество не учитываются те работники, которые уже имеют бронирование в другой компании. То есть, если человек уже забронирован где-то, его не будут вносить в список для вашего предприятия.

Подробнее о том, как подать заявку на бронирование через «Дію» и подтвердить, что ваша компания является критически важной, можно узнать по по следующей ссылке.

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Добавим, Минобороны планирует добавить новые отсрочки в мобильное приложение «Резерв+» и расширит его функциональные возможности.

Стоит помнить, что даже бронирование не всегда является гарантией от мобилизации. Можно вспомнить случай, когда забронированный отменил через суд свою мобилизацию — он уже находился на службе.

Источник: «Действие»