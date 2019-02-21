Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds можно заряжать беспроводным путем от Galaxy S10

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Вчерашнюю презентацию Samsung по количеству анонсов определенно можно считать рекордной. Еще одной новинкой, о которой мы вчера уже не успели написать, стали беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds. Несмотря на смену бренда ее вполне можно считать обновлением внутриканальных (они же вакуумные) наушников Gear IconX 2018, которая в свое время сменила Samsung Gear IconX 2016 года. Устройство выполнено в том же форм-факторе, но предлагает ряд усовершенствований.

Пожалуй, главное нововведение — поддержка беспроводной зарядки, причем таким способом заряжать Samsung Galaxy Buds можно не только от комплектного футляра со встроенным аккумулятором, но и от смартфонов линейки Samsung Galaxy S10.

Над наушниками Samsung Galaxy Buds трудились специалисты известного бренда аудиотехники AKG, так что качество звучания должно быть на высоком уровне. Заявлена поддержка aA2DP, AVRCP, HFP, AAC и SBC. С источником наушники сопрягаются посредством Bluetooth 5.0. В оснащении также есть акселерометр, датчик приближения и Холла. Увы, о какой-либо защите (хотя бы от пота и брызг) ничего не говорится.

Управление всеми возможностями и функциями Samsung Galaxy Buds осуществляется посредством сенсорных органов на внешней стороне каждого из наушников, позволяющих переключать треки, приостанавливать воспроизведение, принимать звонки. Поддерживается и работа с голосовыми помощниками, причем это не обязательно должен быть фирменный помощник Bixby.

Также Galaxy Buds по аналогии Gear IconX оснащены некоторыми возможностями фитнес-трекеров и могут передавать данные (ЧСС, пройденное расстояние, скорость, потраченные калории) на подключенный смартфон или умные часы через фирменное приложение S Health.

Благодаря функции Enhanced Ambient Sound вы сможете слышать в наушниках окружающие вас звуки, создавая удобный вам баланс между ними и воспроизводимой в этот момент музыкой.

Что касается автономности, Galaxy Buds оснащаются элементами по 58 мА•ч каждый, чего должно хватать на 6 часов в режиме прослушивания музыки или на 5 часов голосовых звонков посредством сопряженного по Bluetooth смартфона. Главные требования совместимости — не менее 1,5 ГБ ОЗУ и ОС Android версии 5.0 и выше. Компактный футляр для хранения и зарядки с аккумулятором емкостью 252 мА•ч обеспечит наушникам дополнительные 7 часов автономности – 15 минут зарядки выливаются в один час и 40 минут автономности. И, как отмечалось выше, при необходимости зарядить наушники можно будет и от Galaxy S10.

Сами наушники достаточно компактные. Размеры одного наушника – 17,5х19,2х22,3 мм, масса – 5,6 г. Размеры кейса – 70х38,8х26,5 мм, масса – 39,6 г.

Наушники Galaxy Buds доступны в трех вариантах цветового оформления: черном, белом и ярко-желтом (в тон Galaxy S10e). Рекомендованная стоимость Galaxy Buds для европейской розницы составляет €150 (для Украины пока цена не объявлена), продажи начнутся в апреле.

Остается добавить, что те, кто оформит предварительный заказ на Galaxy S10 до 7 марта, смогут получить белые Galaxy Buds в подарок.

Источник: Samsung