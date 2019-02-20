«Удешевленный» флагман Samsung Galaxy S10e оценили в 24 999 грн

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Помимо первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold стоимостью без малого $2000 и основных флагманских смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+, компания Samsung также представила сегодня «удешевленный» флагман Galaxy S10e, имеющий много общего с Apple iPhone Xr, в конкуренты которому, собственно, он и предназначен.

Как и iPhone Xr, новый Galaxy S10e получил флагманскую платформу и большую часть особенностей старших собратьев, но в нем впервые со времен Galaxy S7 установлен плоский (а не изогнутый как у S10/S10+), экран меньшей диагонали с чуть более широкими рамками, основная камера двойная (не тройная), аккумулятор имеет меньшую емкость (при этом Galaxy S10e является самым толстым в линейке). Кроме того, для Galaxy S10e доступен эксклюзивный ярко-желтый цвет оформления корпуса.

Как сообщалось выше, платформа у Galaxy S10e такая же, как у старших моделей линейки, — SoC восьмиядерная флагманская SoC Exynos 9820. Версии для США и Китая будут основаны на SoC Snapdragon 855. Оперативной памяти может быть 6 либо 8 ГБ! Флэш-памяти при этом 128 либо 256 ГБ. В Украине будет продаваться только базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон поддерживает карточки microSD объемом до 512 ГБ (слоты для карточек, увы, совмещенные — либо две SIM, либо SIM и карта памяти).

Смартфон Galaxy S10e оснащается экраном Dynamic AMOLED типа Infinity-O, поддерживающим стандарт HDR10+, с «врезанной» фронтальной камерой (одинарная на 10 Мп с диафрагмой F1.9, как у Galaxy S10). Экран имеет диагональ 5,8 дюйма и характеризуется разрешением Full HD+.

Младшая модель Galaxy S10e получила двойную основную камеру с широкоугольным модулем на 12 Мп со сменной диафрагмой (F/1,5 или F/2,4) и ультраширокоугольный на 16 Мп с диафрагмой F2.2. Система оптической стабилизации реализована только в главном модуле. Напомним, у S10/S10+ в основной камере установлен еще третий модуль телефото на 12 Мп с диафрагмой F2.4. Камера способна записывать видео 2160p@60fps.

Сканер отпечатков пальцев у Galaxy S10e вынесен на боковую грань и встроен в кнопку включения.

В оснащение Galaxy S10e входят адаптеры Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE и NFC, порт USB-C, разъем для наушников и стереофонические громкоговорители AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Как и старшие модели, младшая Galaxy S10e защищена от попадания пыли и влаги в соответствии с описанием степени защиты IP68 (смартфон полностью пыленепроницаем и выдерживает погружения в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут).

Аккумуляторная батарея емкостью 3100 мА·ч может заряжаться быстро как по проводу, так и без него (Fast Wireless Charging 2.0). В обоих случаях максимальная передаваемая мощность составляет 15 Вт. Также Galaxy S10e поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки Reverse Charging (выходная мощность составляет 9 Вт) и может осуществлять зарядку устройств, поддерживающих стандарт Qi, включая другие Android-смартфоны, iPhone, а также умные часы. Также поддерживается функция «интеллектуального» Wi-Fi с возможностью быстрого переключения между подключениями Wi-Fi и LTE.

Смартфон Galaxy S10e работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с оболочкой One UI.

Габариты и масса Galaxy S10e — 142,2х69,9х7,9 мм и 150 г.

Рекомендованная розничная цена Galaxy S10e — 24 999 грн. Оформить предзаказ можно уже с сегодняшнего дня и по 7 марта в официальном онлайн-магазине Samsung и онлайн-магазинах партнеров компании, получив за это беспроводные наушники Galaxy Buds белого цвета в подарок.

Покупатели могут выбирать из четырех цветов (черный, белый, зеленый, желтый), показанных на заглавном изображении. Отгрузка заказов начнется на неделю раньше старта фактических продаж Galaxy S10, запланированного на 8 марта.