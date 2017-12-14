Новости
Новые ноутбуки LG Gram 2018 года способны работать без подзарядки «целый день»
15

Новые ноутбуки LG Gram 2018 года способны работать без подзарядки «целый день»

Новые ноутбуки LG Gram 2018 года способны работать без подзарядки «целый день»

Компания LG анонсировала выпуск обновлённой линейки тонких и лёгких ноутбуков Gram модельного ряда 2018 года. Пользователям предлагаются три новинки с диагональю экрана 13,3 14 и 15 дюймов.

Новые ноутбуки LG Gram оснащены процессорами Intel Core восьмого поколения, конфигурации включают чипы Core i5 и Core i7. Также сообщается об использовании твердотельных накопителей и опционального второго SSD. Устройства модельного ряда 2018 года получили более ёмкую батарею (72 Втч против 60 Втч в устройствах 2017 года), которая обеспечивает «целый день» автономной работы. Фактически, для 13,3-дюймовой версии продолжительность работы без подзарядки заявлена на уровне 22,5 часа, для 14-дюймовой – 21,5 часа, для 15-дюймовой – 19 часов. Масса моделей с 13,3- и 14-дюймовыми дисплеями незначительно превышает 2 фунта (около 907 г), а 15-дюймовая версия имеет массу 2,4 фунта (около 1,09 кг).

LG продемонстрирует новые ноутбуки Gram модельного ряда 2018 года во время проведения выставки потребительской электроники CES 2018 в январе следующего года.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить