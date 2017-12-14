Новые ноутбуки LG Gram 2018 года способны работать без подзарядки «целый день»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания LG анонсировала выпуск обновлённой линейки тонких и лёгких ноутбуков Gram модельного ряда 2018 года. Пользователям предлагаются три новинки с диагональю экрана 13,3 14 и 15 дюймов.

Новые ноутбуки LG Gram оснащены процессорами Intel Core восьмого поколения, конфигурации включают чипы Core i5 и Core i7. Также сообщается об использовании твердотельных накопителей и опционального второго SSD. Устройства модельного ряда 2018 года получили более ёмкую батарею (72 Втч против 60 Втч в устройствах 2017 года), которая обеспечивает «целый день» автономной работы. Фактически, для 13,3-дюймовой версии продолжительность работы без подзарядки заявлена на уровне 22,5 часа, для 14-дюймовой – 21,5 часа, для 15-дюймовой – 19 часов. Масса моделей с 13,3- и 14-дюймовыми дисплеями незначительно превышает 2 фунта (около 907 г), а 15-дюймовая версия имеет массу 2,4 фунта (около 1,09 кг).

LG продемонстрирует новые ноутбуки Gram модельного ряда 2018 года во время проведения выставки потребительской электроники CES 2018 в январе следующего года.

Источник: The Verge