Новые правила регистрации абонентов связи заработают в Украине с осени 2018 года и будут действовать в отношении граждан других стран

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Еще осенью прошлого года НКРСИ утвердила упрощенный порядок регистрации припейд-абонентов мобильных операторов с использованием электронной цифровой подписи, BankID или других средств электронной идентификации личности. На прошлой неделе регулятор внес ряд изменений в изначальную версию порядка, разрешив регистрацию абонентов, которые не являются гражданами Украины.

Кроме того, для большего удобства существенно был расширен перечень документов, которые абонент может использовать для подтверждения личности при прохождении процедуры регистрации.

Напомним, что НКРСИ видит обязательную идентификацию абонентов важной составляющей формирования эффективной системы безопасности для защиты персональных данных пользователей. При этом, по оценкам регулятора, 95% абонентов в Украине пользуются телеком-услугами анонимно.

Новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг заработают в Украине с осени.

Источник: НКРСИ и ЛІГА.net