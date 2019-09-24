Новый Google Pixelbook Go получит 13,3-дюймовый сенсорный 4K-дисплей и классический форм-фактор ноутбука





В октябре состоится презентация новых аппаратных решений компаний Google. Как ожидается, помимо смартфонов серии Pixel 4 также будут представлены и другие новые устройства, включая Chromebook, который поступит на рынок под названием Pixelbook Go.

Согласно имеющейся информации, новинка будет ближе к оригинальному Chromebook Pixel 2013 года и получит классический дизайн ноутбука, а не форм-фактор 2-в-1 (Pixelbook) или планшета (Pixel Slate). Устройство оснащено 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 16:9. На выбор пользователей будут доступны панели с разрешением Full HD или 4K. Отметим, предыдущие модели Chromebook от Google оснащались дисплеями с соотношением сторон 3:2. Устройство будет доступно в различных конфигурациях. Так, в аппарате могут использоваться процессоры Intel Core m3, i5 или i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель ёмкостью 64, 128 или 256 ГБ.

Дополнительно сообщается о наличии портов USB-C на каждой боковой грани и 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Корпус изготавливается из магниевого сплава, что позволит снизить вес устройства по сравнению с оригинальным Pixelbook. Ориентировочная цена Pixelbook Go пока не сообщается.

Источник: The Verge