Новый игровой смартфон Lenovo на живых фото: блок камер в центральной части и встроенный вентилятор для охлаждения





В сеть просочились фотографии нового игрового смартфона Lenovo. Судя по снимкам, устройство обладает оригинальным дизайном, которое делает смартфон походим на гибрид игрового ПК и робота-трансформера из фильмов Майкла Бэя.

Игровой смартфон Lenovo получил оригинальный выступающий блок в центральной части. Здесь разместились два модуля камеры и отверстие для встроенной активной системы охлаждения. Это не первый случай, когда игровые смартфоны оснащают активным кулером. Но в большинстве случаев для этого применяется внешний съёмный вентилятор, а не встроенное в корпус решение. Также странным выглядит расположение камеры. С большой долей вероятности, рука пользователя будет ложиться на объективы во время обычного удерживания аппарата. Напомним, в прошлогодней модели Lenovo Legion Phone двойная основная камера располагалась примерно в том же месте.

По слухам, новый игровой смартфон Lenovo Legion Phone 2 будет официально представлен в Китае уже 8 апреля. Его ориентировочная цена пока не сообщается. Также нет сведений о том, будет ли эта модель продаваться за пределами Китая.

Источник: The Verge