Lenovo анонсировала игровой смартфон Legion Phone Duel с боковой выдвижной селфи-камерой, двумя батареями и двумя портами USB-C





Компания Lenovo подготовила к выпуску свой первый игровой смартфон. Новинка предлагается в рамках собственного игрового бренда Legion и получила название Legion Phone Duel (Legion Phone Pro в Китае). Анонсированная модель оснащена процессором Snapdragon 865 Plus, оперативной памятью LPDDR5 объёмом до 12 ГБ и встроенным хранилищем на базе памяти UFS 3.1 ёмкостью до 512 ГБ.

Смартфон Lenovo Legion Phone Duel получил ряд функций, ориентированных на раскрытие игровых возможностей. Так, в устройстве интегрированы два вибромотора для реализации тактильной обратной связи. Также на боковой грани корпуса расположены ультразвуковые сенсоры, которые можно использовать в качестве виртуальных кнопок, имитирующих органы управления игрового контроллера.

Также можно отметить выдвижную фронтальную камеру. Однако она расположена не в верхней части корпуса, как в других моделях, а на боковой грани. Учитывая, что большинство игр запускаются в ландшафтной ориентации, такое расположение будет более удобным для тех пользователей, которые предпочитают вести прямые трансляции своего игрового процесса. Что касается технических характеристик камеры, то она выполнена на базе 20-мегапиксельного сенсора и дополнена объективом с диафрагмой f/2.2. Угол обзора камеры составляет 81,7 градуса. Камера дополнена индикатором состояния, который также используется в некоторых ноутбуках. Основная камера включает два модуля, они расположена ближе к центру задней панели.

Ещё одной особенностью игрового смартфона является использование двух батарей ёмкостью по 2500 мАч каждая. При этом для их подзарядки доступно сразу два порта USB-C. Один из них расположен традиционно на нижней грани корпуса, второй – на боковой грани. Таким образом, во время игры можно будет подключить смартфон к зарядному устройству, и кабель не будет мешать держать устройство или управлять игровым процессом. Или же можно подключить кабели к обоим портам для ускорения процесса зарядки. В таком случае полностью зарядить обе аккумулятора можно всего за 30 минут.

Более подробные технические характеристики новинки пока не сообщаются. Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel поступит в продажу в Китае уже в этом месяце. Затем его можно будет купить и в некоторых странах Азии, Латинской Америки, Европы, Среднего Востока и Африки. Ориентировочная цена устройства также пока не уточняется.

Источник: The Verge