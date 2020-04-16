Новый интерфейс MIUI 12 засветился на нескольких скриншотах, и он заметно отличается от нынешней версии

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Как ожидается, в сентябре компания Xiaomi выпустит бета-версию новой прошивки для своих мобильных устройств MIUI 12, а запуск стабильной версии ожидается в декабре. Тем не менее, уже сейчас удалось узнать о некоторых функциях и возможностях грядущего обновления благодаря утечке нескольких скриншотов интерфейса.

И на основании этих скриншотов можно сделать вывод, что как минимум некоторые элементы системы претерпят существенные изменения по сравнению с существующими вариантами. Например, в настройках совершенно иначе выглядят разделы, позволяющие управлять частотой обновления экрана и режимом фокусировки.

Также заметно отличаются разделы с отображением экранного времени использования мобильного устройства. Здесь вместо столбцов демонстрируется график. Изменения в разделе расширенных настроек тоже имеются, хотя и не столь радикальные.

Глядя на новый интерфейс, можно заметить, что он обычно выглядит темнее старого. Нынешний серый интерфейс отсутствует на скриншотах. Похоже, что Xiaomi работает над общесистемным тёмным режимом для версии MIUI 12.

Напомним, ранее был опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые в первой волне обновятся до MIUI 12.

Источник: gizchina