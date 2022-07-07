Новый онлайн-опрос в «Дия» — что делать с гербом ссср на щите монумента «Родина-мать»

Минцифра совместно с Минкультом запускает в приложении государственных услуг «Дия» новый онлайн-опрос по декомунизации известного монумента «Родина-мать» в Киеве. В частности, есть вопрос о дальнейшей судьбе герба ссср на щите высочайшего монумента в Европе и власти хотят услышать мнение общества перед тем, как принимать какое-либо решение.

Полномасштабное вторжение россии в Украину, среди других положительных сдвигов в обществе, значительно ускорило процесс избавления страны от советской символики и другой империалистской российской культуры. По всей территории страны полным ходом происходит «мягкая» дерусификация — с переименованием российских топонимов и демонтажем советских памятников. И вот сейчас очередь дошла до «Родина-мать», которую, как многие считают, тоже следует переименовать (среди новых названий в соцсетях предлагают, например, Щит Европы).

Проголосовать в опросе о дальнейшей судьбе щита монумента «Родина-мать» можно за несколько — в разделе «Услуги» нужно перейти в «Опрос» и выбрать 1 из 3 предложенных вариантов:

оставляем все, как есть;

снимаем советский герб и оставляем щит чистым — после победы выберем, что там разместить;

заменяем его на Тризуб — Государственный Герб Украины.

Опрос будет длиться 14 дней. Результаты станут известны 21 июля.

В прошлый раз Минцифра и МВД проводили в «Дия» онлайн-опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения — участие в нем приняли более 1,7 млн ​​украинцев, что стало абсолютным рекордом, а 59% респондентов поддержали идею.

Онлайн-опросы в «Дия» появились в начале февраля 2022 года. Это новый сервис для развития е-демократии в стране, который с конца прошлого года тестировался с ограниченным кругом участников. Опрос среди пользователей «Дия» помогут властям узнать мнение людей, а команде — разрабатывать новые услуги. В перспективе Минцифра планирует реализовать выборы онлайн. О системе электронных выборов, которая позволит голосовать онлайн, Минцифра неустанно рассказывает последние несколько лет — работа в этом направлении ведется как минимум с 2020 года.