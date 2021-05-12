Новый Razer Blade 15 Advanced стал «самым тонким» 15-дюймовым игровым ноутбуком с графикой RTX

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Компания Razer анонсировала выход новой версии игрового ноутбука Blade 15 Advanced, оснащённого процессорами Intel H-series 11-го поколения дискретными видеокартами NVIDIA RTX 30-series.

Устройство получило обновлённый дизайн, который позволил уменьшить толщину Razer Blade 15 Advanced более чем на 1 мм – до 15,8 мм. По заверениям производителя, это самый компактный 15-дюймовый игровой ноутбук с графикой NVIDIA RTX, и она на 17% меньше по размерам по сравнению с MSI GS66 Stealth. Однако уменьшение размеров затронуло лишь стартовую конфигурацию Blade 15 Advanced, оснащённую видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060. У более производительных модификаций толщина корпуса составляет 17 мм.

Среди прочих улучшений новой версии отмечается использование нового покрытия корпуса, которое должно лучше противостоять появлению отпечатков пальцев. Кроме того, повышено разрешение веб-камеры с поддержкой Windows Hello – с 720p до 1080p. Дополнительно инженеры Razer улучшили работу трекпада.

Базовая версия Blade 15 Advanced получила 15-дюймовый IPS дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц. Панель обладает временем отклика 2,5 мс и обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3. Конфигурация включает 8-ядерный процессор Intel Core i7-11800H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, твердотельный накопитель NVMe M.2 PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Ёмкость батареи в этой тонкой версии составляет 65 Втч. Цена базовой версии игрового ноутбука Razer Blade 15 Advanced установлена на значении $2299.

Для более требовательных пользователей предлагается улучшенная модификация, которая включает 15-дюймовый OLED дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. В данном случае время отклика матрицы составляет 1 мс и доступна возможность сенсорного ввода. Топовая конфигурация включает процессор Intel Core i9 11900H, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, твердотельный накопитель NVMe M.2 PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ (с возможностью установки дополнительного накопителя M.2 суммарной ёмкостью до 4 ТБ), видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ памяти. Для версии в более крупном корпусе предусмотрено использование аккумулятора ёмкостью 80 Втч. Цена топовой версии игрового ноутбука оценивается уже в $3399.

Новый ноутбук Razer Blade 15 Advanced станет доступным для предварительного заказа с 17 мая, а его фактические поставки начнутся в июне.

Источник: The Verge