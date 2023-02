Течет, как вода, но сохраняет форму. Ученые случайно создали новый тип льда — похожий существует на спутниках Сатурна и Юпитера

Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) и Кембриджа создали новую форму льда, обладающую свойствами, которые коренным образом меняют наше понимание “твердого” состояния воды.

Недавно обнаруженный лед является аморфным — то есть его молекулы находятся в дезорганизованной форме, а не аккуратно упорядочены, как в обычном кристаллическом льду. Аморфные формы обычно встречаются в космосе, поскольку космическая среда не имеет достаточно тепловой энергии для образования кристаллов.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, команда использовала процесс шаровой мельницы — энергично встряхивая обычный лед вместе со стальными шариками в охлажденной до -200°C банке. Вместо ожидаемых маленьких кусочков льда ученые получили новую аморфную форму льда — которая в отличие от других известных типов имела такую же плотность, как жидкая вода и вместе с тем внешне походила на измельченный лед.

The research team used a process called ball milling, vigorously shaking ordinary ice together with steel balls in a jar cooled to -200 degrees Centigrade. “We shook the ice like crazy and destroyed the crystal structure,” said lead author Dr Alexander Rosu-Finsen. 2/6 pic.twitter.com/4Dr2q9arKk

