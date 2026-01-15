Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"

Новый владелец платформы по продаже видеоигр GOG Михал Кицинский не скрывает собственного критического отношения к ОС Windows.

В интервью журналисту издания PC Gamer Джошуа Воленсу Кицинский отметил, что перешел на macOS. Однако, по его словам, иногда ему приходится ремонтировать компьютеры родителей с Windows и это еще тот квест. Он подчеркнул, что не удивлен тем, что все больше людей предпочитают переходить на другие операционные системы, поскольку продукт Microsoft далеко не самый лучший.

«Я действительно удивлен Windows. Это такое низкое качество программного обеспечения и продукта, и я так удивлен, что он на рынке столько лет. Я не могу в это поверить!», — говорит владелец GOG.

Между тем управляющий директор GOG Мацей Голебьевский также не стал отрицать, что платформа только выиграет от растущего количества недовольных последними обновлениями Windows. Он добавил, что магазин включил Linux в список перспективных направлений, которые будут внимательно изучаться в этом году.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но, безусловно, вы увидите эту тенденцию, и мы также видим, что Linux очень дорог нашим пользователям, поэтому, вероятно, мы могли бы достичь лучших результатов в этом направлении, и это то, над чем мы будем работать», — отметил Голебьевский.

Стоит отметить, что широкое недовольство пользователей последней версией Windows 11 вызывают постоянные ошибки и сбои, интеграция ИИ во все сопутствующие продукты Microsoft, и постоянные попытки компании навязать дополнительные услуги, такие как подписка на Office 365. Кому-то не нравится интерфейс Windows 11, а для кого-то новая ОС слишком «тяжелая».

Мы писали, что Windows 11 получит заметное обновление для геймеров — Microsoft готовит ряд улучшений, которые должны повысить производительность и сделать платформу конкурентной SteamOS. Microsoft также официально подтвердила сразу несколько серьезных исправлений в Windows 11. В частности, речь идет о проблеме, из-за которой после летних обновлений некоторые видео или игры приобретали красноватый оттенок. Вместе с тем NVIDIA выпустила новый драйвер, который должен был преодолеть падение производительности в последних версиях Windows 11.

Источник: PC Gamer