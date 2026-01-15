Новости Софт 15.01.2026 comment views icon

Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ”

Новый владелец платформы по продаже видеоигр GOG Михал Кицинский не скрывает собственного критического отношения к ОС Windows. 

В интервью журналисту издания PC Gamer Джошуа Воленсу Кицинский отметил, что перешел на macOS. Однако, по его словам, иногда ему приходится ремонтировать компьютеры родителей с Windows и это еще тот квест. Он подчеркнул, что не удивлен тем, что все больше людей предпочитают переходить на другие операционные системы, поскольку продукт Microsoft далеко не самый лучший. 

«Я действительно удивлен Windows. Это такое низкое качество программного обеспечения и продукта, и я так удивлен, что он на рынке столько лет. Я не могу в это поверить!», — говорит владелец GOG. 

Между тем управляющий директор GOG Мацей Голебьевский также не стал отрицать, что платформа только выиграет от растущего количества недовольных последними обновлениями Windows. Он добавил, что магазин включил Linux в список перспективных направлений, которые будут внимательно изучаться в этом году. 

«Я не хочу вдаваться в подробности, но, безусловно, вы увидите эту тенденцию, и мы также видим, что Linux очень дорог нашим пользователям, поэтому, вероятно, мы могли бы достичь лучших результатов в этом направлении, и это то, над чем мы будем работать», — отметил Голебьевский. 

Стоит отметить, что широкое недовольство пользователей последней версией Windows 11 вызывают постоянные ошибки и сбои, интеграция ИИ во все сопутствующие продукты Microsoft, и постоянные попытки компании навязать дополнительные услуги, такие как подписка на Office 365. Кому-то не нравится интерфейс Windows 11, а для кого-то новая ОС слишком «тяжелая». 

Мы писали, что Windows 11 получит заметное обновление для геймеров — Microsoft готовит ряд улучшений, которые должны повысить производительность и сделать платформу конкурентной SteamOS. Microsoft также официально подтвердила сразу несколько серьезных исправлений в Windows 11. В частности, речь идет о проблеме, из-за которой после летних обновлений некоторые видео или игры приобретали красноватый оттенок. Вместе с тем NVIDIA выпустила новый драйвер, который должен был преодолеть падение производительности в последних версиях Windows 11.

Источник: PC Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Бывший CEO Intel: "Пузырь ИИ лопнут квантовые вычисления"
Запрещенная в Steam и EGS игра ужасов Horses стала бестселлером в GOG — с почти идеальным рейтингом
Microsoft запретила отправлять в "читалки" Kindle документы из Word
Разработчик "Диспетчера задач": Windows 11 должна "пережить момент XP SP2, больше никакого ИИ"
Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%
Билл Гейтс: роботы должны платить налоги
В Китае завирусилось приложение "Ты мертв?" — оно проверяет активность одиноких людей
Windows 1.0 исполнилось 40 лет: от графической оболочки DOS до агентного недоразумения
"Проводник" Windows 11 настолько тяжелый, что Microsoft заставит его работать в фоне для ускорения
Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег
"Фокус — на разработке игр": CD Projekt RED продала GOG
В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%
CD Projekt запустила в GOG ежемесячную подписку за $5 для фанов старых игр
Разработчик создал полную карту украинского YouTube с 10 000+ каналов
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Microsoft закрыла официальный способ активации Windows 10 и 11 в офлайне
Apple Podcasts настойчиво предлагает религиозные подкасты с вредоносными ссылками
Anthropic, Microsoft и NVIDIA объявили о стратегическом партнерстве: Azure получит Claude, а компания Хуанга — $30 млрд
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Windows 11 потеряла кнопку входа с паролем из-за бага — Microsoft советует тыкать вслепую
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить