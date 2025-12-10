Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году

Windows 11 получит заметное обновление для геймеров уже в следующем году — Microsoft готовит ряд улучшений, которые должны повысить производительность и сделать платформу конкурентной со SteamOS.

Компания открыто говорит, что хочет превратить Windows в лучшую среду для игр. В течение последнего года Microsoft активно поддерживает новый класс портативных игровых ПК, и следующие обновления показывают, что курс остается неизменным.

«Мы стремимся сделать Windows лучшим местом для игр и будем продолжать совершенствовать системное поведение, которое является наиболее важным для игр», — заявляет Microsoft

В планах компании фигурирует сразу несколько направлений: оптимизация фоновых процессов, лучшее распределение энергопотребления и системных ресурсов, обновление графического стека и драйверов. Все это уменьшит нагрузку на систему и позволит играм получать больше доступных ресурсов для более стабильной работы.

В следующем году на портативные игровые ПК также завезут Auto SR (Super Resolution). Эта функция работает на уровне операционной системы и автоматически повышает качество изображения и увеличивает частоту кадров в совместимых играх — без всякого участия разработчиков. Первыми Auto SR получит Xbox Ally X на базе процессоров Ryzen AI со встроенным NPU.

Еще одна технология, которую Microsoft готовит для более широкого круга Windows 11-устройств, — Advanced Shader Delivery (ASD). Она предварительно загружает шейдеры во время скачивания игры. Благодаря этому совместимые проекты запускаются значительно быстрее, работают плавнее и расходуют меньше батареи при первом запуске. Microsoft уже расширяет список совместимых игр на модельном ряду ROG Ally и начала интеграцию ASD для нового оборудования и других цифровых магазинов.

Все это выглядит как ответ на действия Valve, которая недавно представила собственную игровую консоль Steam Machine и продолжает развивать Steam Deck. Именно эта консоль и перезапустила тренд портативного гейминга, к которому Windows только сейчас подтягивается на уровне системы.

Microsoft делает ставку на Xbox Ally и системные оптимизации Windows 11 для портативных ПК и игровых консолей. Компания постепенно готовится к прямой конкуренции со SteamOS и пытается вернуть Windows статус главной платформы для игр — независимо от того, какую экосистему или библиотеку использует игрок.

