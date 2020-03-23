NTSB раскритиковал конструкцию Tesla Autopilot в своём отчёте, посвящённому прошлогодней аварии Model 3 с летальным исходом





Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) опубликовал свой окончательный отчёт о фатальной аварии, состоявшейся в 2019 году. Напомним, 1 марта 2019 года автомобиль Model 3, управляемый 50-летним американцем из Флориды, с активированной системой Autopilot врезался в кузов грузового автомобиля с прицепом. По данным отчёта, в аварии в первую очередь обвиняется водитель грузовика, но NTSB также критикует и компанию Tesla.

В отчете говорится, что одним из факторов, способствующих аварии, было то, что программное обеспечение Tesla Autopilot не было разработано для обработки дорожных условий, с которыми оно столкнулось в ночь аварии. Участок шоссе протяжённостью 5 миль, на котором произошла авария в Делрей-Бич, имеет приблизительно 34 перекрёстка и частные проезды, по которым автомобили могут присоединиться к движению. Как утверждает агентство, анализ Tesla показал, что Autopilot не рассматривал двигавшийся по пути Model 3 грузовик как «угрозу», потому что он был разработан для навигации по шоссе с ограниченным доступом, где пересечение трафика не является проблемой. Если бы водитель Model 3 не смог включить автопилот в этом конкретном случае, или если бы система следила за тем, чтобы водитель обращал внимание на дорогу, аварии можно было бы избежать.

«Аварии поспособствовала операционная конструкция системы частичного автопилота Tesla, которая допустила отвлечение водителя, и компании не удалось ограничить использование системы условиями, для которых она была разработана», — говорится в отчёте.

Агентство также выступило с критикой в адрес Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA). В частности, NTSB критикует NHTSA за то, что регулятор так и не разработал эффективный способ контроля того, чтобы автопроизводители включали необходимые функции безопасности в свои автономные транспортные средства Level 2. NHTSA может требовать отзыва небезопасных транспортных средств, что находится за пределами компетенции NTSB.

Агентство NTSB также подвергало критике Tesla и месяцем ранее при публикации отчёта о другой подобной аварии, произошедшей в 2017 году и унёсшей жизнь разработчика Apple Уолтера Хуанга. Тогда говорилось, что ведомство обратилось к автопроизводителям ещё в 2017 году с рекомендацией сделать использование систем автономного управления более сложным. И лишь один автопроизводитель проигнорировал это обращение – Tesla.

«Мы просим, ​​чтобы получатели рекомендаций ответили нам в течение 90 дней. Это все, что мы просим. Но прошёл 881 день с тех пор, как эти рекомендации были отправлены Tesla, и мы ничего не услышали. Мы всё ещё ждем», уточнили в NTSB.

Источник: Engadget