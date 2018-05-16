Нужно больше флэш-памяти! У смартфона Lenovo Z5 ее будет целых 4 ТБ

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Только успели мы написать о новом китайском смартфоне Smartisan R1, который первым на рынке получил целых 1 ТБ встроенной памяти, как стало известно, что 1 ТБ флэш-памяти в смартфоне – далеко не предел.

Вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг на свой страничке в Weibo заявил, что грядущий флагманский смартфон Lenovo Z5, который, как мы вчера узнали, будет выделяться рекордно тонкими рамками со всех сторон экрана, предложит целых 4 ТБ встроенной флэш-памяти.

По словам руководителя Lenovo, этого объема памяти будет достаточно для хранения 1 млн фотографий, 2000 фильмов в разрешении HD и 150 тыс. несжатых музыкальных композиций.

Целесообразность наделения смартфонов таким объемом флэш-памяти остается под большим вопросом. Понятно, что сдвоенными камерами, безрамочностью и прочими модными фишками сейчас уже никого не удивишь, и производители ищут другие способы выделится. Вот только, захотят ли потребители переплачивать за ненужные гигабайты? Напомним, что за Smartisan R1 просят впечатляющие $1400. Данных о цене Lenovo Z5 пока нет, зато Чанг Ченг подтвердил выход новинки в следующем месяце.

Источник: gizmochina