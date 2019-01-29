NVIDIA понизила прогноз по квартальной выручке на $500 млн, акции компании обвалились на 15% и продолжают падать
Лидер рынка дискретных графических решений — компания NVIDIA — скорректировал в сторону понижения прогнозируемые показатели своей деятельности в минувшем квартале. В системе отсчета «зеленых» это был четвертый квартал 2019 финансового года.
Калифорнийский чипмейкер теперь ожидает, что выручка по итогам отчетного периода составит около $2,2 млрд ±2%, а не $2,7 млрд ±2%, на которые первоначально рассчитывал производитель. То есть, по факту NVIDIA получит на $500 млн меньше. Показатель валовой прибыли теперь ожидается на уровне 55,0% вместо изначальных 62,3%.
Причиной коррекции в компании называют«ухудшающиеся макроэкономические условия, особенно в Китае».
NVIDIA прямо говорит, что снижение продаж связано с ухудшением спроса в игровом сегменте. Говоря о падении продаж игровых GPU, предыдущий прогноз учитывал негативные последствия снижения интереса со стороны добытчиков криптовалют. В NVIDIA признают, что некоторые высокопроизводительные GPU на новой архитектуре Turing продавались хуже, чем ожидалось. Но NVIDIA также пострадала от снижения продаж в сегменте решений для вычислительных центров. Несколько сделок, которые учитывались в прогнозе, не удалось закрыть в заключительном месяце, поскольку клиенты решили перестраховаться и подождать.
«Четвертый квартал оказался экстраординарным, необычно бурным и разочаровывающим. Заглядывая вперед, мы уверены в наших стратегиях и двигателях роста. Основа нашего бизнеса прочна как никогда ранее», — сказал основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.
Остается дождаться отчета, чтобы понять, насколько сильно ухудшились результаты того или другого подразделения.
NVIDIA опубликует полный отчет за четвертый квартал 2019 финансового года и прогноз на первый квартал 2020 финансового 14 февраля.
Разумеется, после неутешительной для инвесторов новости о падении продаж акции компании обвалились — на 15%. И пока что NVIDIA не удалось отыграть потери. Более того, ее акции продолжают дешеветь.
Остается напомнить, что ранее свои прогнозы по выручке в прошлом квартале точно также снизили Apple и Samsung, которые тоже связали падение продаж главным образом с Китаем.
Источник: TechPowerUp