Nvidia рассматривает Вьетнам «вторым домом», — Bloomberg

Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг рассматривает Вьетнам как потенциальный второй дом для компании из Кремниевой долины и планирует открыть юридическое лицо в этой стране из Юго-Восточной Азии.

Выступая в понедельник на конференции по полупроводникам и искусственному интеллекту в Ханое, организованной вьетнамским министерством, Хуанг заявил, что его компания откроет центр дизайна, сообщает Bloomberg. Nvidia уже инвестировала во Вьетнам около 250 млн долларов, сообщил правительственный новостной сайт, ссылаясь на информацию по встрече Хуанга с премьер-министром Фам Минь Чинем.

Визит Хуана в Ханой проходит в то время, когда вьетнамское правительство ищет более тесные дипломатические и экономические связи с США и помощь в развитии национальной полупроводниковой экосистемы. В сентябре Государственный департамент США объявил о партнерстве с Вьетнамом в рамках Закона о микросхемах, предусматривающего выделение 500 млн долларов в течение пяти лет на стимулирование и направленное на обеспечение безопасности цепочки поставок полупроводников.

Nvidia готова сотрудничать с Вьетнамом по улучшению инфраструктуры искусственного интеллекта и рабочей силы в стране. По словам Хуана, у Вьетнама много ученых-компьютерщиков и является мировым лидером по экспорту программного обеспечения. По его словам, у страны есть потенциал для создания миллиона инженеров по искусственному интеллекту.

Корпорация Intel имеет завод по сборке и тестированию микросхем в Хошимине. Компания Amkor Technology Inc. из Аризоны строит завод стоимостью 1,6 млрд долларов на севере провинции Бакнинь, в то время как Synopsis Inc. и Marvell Technology Inc. создают во Вьетнаме центры по разработке. Около 50 компаний, занимающихся разработкой микросхем, начали свою деятельность во Вьетнаме за последние годы.