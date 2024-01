Nvidia RTX Remix – инструмент на базе искусственного интеллекта для визуального обновления старых игр

Nvidia выпустила новый инструмент для моддеров под названием RTX Remix. Это решение для ремастеринга игр, которое позволяет преобразовывать старые игры с помощью инструментов текстурирования на базе искусственного интеллекта, трассировки лучей и Nvidia DLSS 3. Этот инструментарий уже использовался для визуального обновления Portal и Half-Life 2.

Ранее доступ к Nvidia RTX Remix был ограничен, а теперь инструментарий доступен всем желающим моддерам в статусе открытой бета-версии. По данным Nvidia, RTX Remix предлагает приложение, которое позволяет моддерам создавать освещение и вносить в игру обновленные ресурсы, а также среду выполнения для «захвата классических игровых сцен и введения обновленных ресурсов обратно в игру при воспроизведении».

Одной из основных функций является инструмент генеративного искусственного интеллекта, который использует тензорные ядра GPU GeForce RTX для анализа текстур низкого разрешения и «создания физически точных материалов». Затем он увеличивает разрешение до 4 раз. Моддеры также могут использовать основанный на физике рендеринг, чтобы текстуры могли правильно «реагировать» на освещение с трассировкой лучей. Кроме того, RTX Remix позволяет моддерам внедрять в игры трассировку лучей, DLSS 3 и Nvidia Reflex (что должно уменьшить задержку) для улучшения игрового процесса.

Хотя эти инструменты должны облегчить моддерам ремастеринг игр, Nvidia отмечает, что RTX Remix не является решением для ремастеринга «одной кнопкой», поскольку некоторые текстуры могут выглядеть слишком блестящими или матовыми, если к ним прикреплены ресурсы, которые не были обновлены должным образом.

Также отмечается, что не каждая классическая игра совместима с RTX Remix. Nvidia заявляет, что инструмент лучше всего работает с играми на базе DirectX 8 и 9 «с фиксированными конвейерами функций», включая Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed: Underground 2 и Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Полный список совместимых игр доступен на сайте modDB.

