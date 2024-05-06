Украина Новости 06.05.2024 в 16:20 comment views icon
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Участники Brave1 создали ИИ-платформу HARVESTER для органов госбезопасности

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

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Участники Brave1, украинская команда MATHESIS, разработала для органов госбезопасности платформу HARVESTER на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Решение позволяет быстро и эффективно находить нужную информацию в больших массивах неструктурированных данных и, соответственно, принимать своевременные решения.

Платформу HARVESTER на основе ИИ разработала украинская команда MATHESIS специально для органов государственной безопасности. Ею успешно пользуются некоторые украинские спецслужбы и даже иностранные правоохранительные органы.


Разведчики и правоохранители должны постоянно и быстро обрабатывать большие массивы информации — аудио, тексты, изображения и видео, которые они получают через радиоперехват и от OSINT. Без HARVESTER такие данные обрабатывают и анализируют вручную — это неэффективно, на это уходит много времени и человеческих ресурсов. Пока человек сам все обработает, информация уже будет неактуальной.

Платформу можно адаптировать под нужды различных подразделений и различные сценарии анализа информации. Она может:

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  • сортировать текстовые документы по категориям;
  • переводить документы со 100+ языков;
  • идентифицировать людей по лицам;
  • идентифицировать объекты на фотографиях и видео.

Платформа HARVESTER работает автономно, ей не нужен интернет.

Отметим, что за год в рамках defense-tech кластера Brave1 963 разработчики создали 1 671 инновационную разработку — от плаща-невидимки с защитой от вражеских тепловизоров до РЭБ ближнего действия.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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