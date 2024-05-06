Участники Brave1 создали ИИ-платформу HARVESTER для органов госбезопасности

Участники Brave1, украинская команда MATHESIS, разработала для органов госбезопасности платформу HARVESTER на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Решение позволяет быстро и эффективно находить нужную информацию в больших массивах неструктурированных данных и, соответственно, принимать своевременные решения.

Платформу HARVESTER на основе ИИ разработала украинская команда MATHESIS специально для органов государственной безопасности. Ею успешно пользуются некоторые украинские спецслужбы и даже иностранные правоохранительные органы.

Разведчики и правоохранители должны постоянно и быстро обрабатывать большие массивы информации — аудио, тексты, изображения и видео, которые они получают через радиоперехват и от OSINT. Без HARVESTER такие данные обрабатывают и анализируют вручную — это неэффективно, на это уходит много времени и человеческих ресурсов. Пока человек сам все обработает, информация уже будет неактуальной.

Платформу можно адаптировать под нужды различных подразделений и различные сценарии анализа информации. Она может:

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искать говорящего в перехваченных разговорах;

превращать речь в текст;

отбирать перехваченные разговоры и текстовые документы по ключевым словам;

сортировать текстовые документы по категориям;

переводить документы со 100+ языков;

идентифицировать людей по лицам;

идентифицировать объекты на фотографиях и видео.

Платформа HARVESTER работает автономно, ей не нужен интернет.

Отметим, что за год в рамках defense-tech кластера Brave1 963 разработчики создали 1 671 инновационную разработку — от плаща-невидимки с защитой от вражеских тепловизоров до РЭБ ближнего действия.

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