Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT

Нидерландская пара считала, что в прошлом году заключила брак, использовав обеты, написанные ChatGPT. Однако суд разбил надежды пары и постановил, что брак является недействительным из-за того, что он не был должным образом оформлен.

Пара попросила своего друга стать распорядителем и провести неформальную гражданскую церемонию, которая состоялась в апреле 2025 года в городе Зволле на севере страны. Для написания обетов друг обратился до ChatGPT — популярного чат-бота, сообщает France 24. Пара считала, что закрепила свои отношения. Впрочем, радость молодоженов длилась недолго: нидерландский суд признал, что брак не был формализован из-за использования на церемонии текста, сгенерированного искусственным интеллектом. В решении также говорится, что свидетельство о браке было ошибочно внесено в гражданский реестр. Согласно закону, супруги обязаны прямо заявить о намерении выполнять все юридические обязанности, связанные с браком, отметил суд Зволле в решении.

«Указанное заявление свидетельствует, что мужчина и женщина не сделали декларации, предусмотренной статьей 1:67, пунктом 1 Гражданского кодекса Нидерландов. Это означает, что свидетельство о браке было ошибочно внесено в гражданский реестр. Суд понимает, насколько важной для мужчины и женщины является дата брака, указанная в свидетельстве, но он не может игнорировать закон», — говорится в решении.

Чтобы обосновать свою позицию, суд привел цитаты из обетов, сгенерированных ИИ. В частности, во время церемонии мужчину спросили: «Обещаешь ли ты быть рядом с (имя женщины) сегодня, завтра и навсегда? Смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга при любых обстоятельствах?». Пару также спросили, готовы ли они «продолжать поддерживать друг друга, дразнить друг друга, держаться вместе — даже в сложные времена». После ответов на эти вопросы их объявили «не только мужем и женой, а прежде всего командой, сумасшедшей парой, любовью друг для друга и домом друг для друга».

Впрочем, суд это не убедило. Из-за использованного во время церемонии текста суд постановил, что брак между мужчиной и женщиной не был формализован. Пара заявила, что не намеревалась допустить эту ошибку и что гражданский служащий во время церемонии не обратил на нее внимания. Изменение даты брака, по их словам, нанесло бы им значительный эмоциональный удар, поэтому они просили разрешить сохранить дату первоначальной церемонии как дату юридического брака. Однако счастливого финала не произошло.

Источник: CyberNews.com