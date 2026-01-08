Новости ИИ 08.01.2026 comment views icon

Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT

Нидерландская пара считала, что в прошлом году заключила брак, использовав обеты, написанные ChatGPT. Однако суд разбил надежды пары и постановил, что брак является недействительным из-за того, что он не был должным образом оформлен.

Пара попросила своего друга стать распорядителем и провести неформальную гражданскую церемонию, которая состоялась в апреле 2025 года в городе Зволле на севере страны. Для написания обетов друг обратился до ChatGPT — популярного чат-бота, сообщает France 24. Пара считала, что закрепила свои отношения. Впрочем, радость молодоженов длилась недолго: нидерландский суд признал, что брак не был формализован из-за использования на церемонии текста, сгенерированного искусственным интеллектом. В решении также говорится, что свидетельство о браке было ошибочно внесено в гражданский реестр. Согласно закону, супруги обязаны прямо заявить о намерении выполнять все юридические обязанности, связанные с браком, отметил суд Зволле в решении.

«Указанное заявление свидетельствует, что мужчина и женщина не сделали декларации, предусмотренной статьей 1:67, пунктом 1 Гражданского кодекса Нидерландов. Это означает, что свидетельство о браке было ошибочно внесено в гражданский реестр. Суд понимает, насколько важной для мужчины и женщины является дата брака, указанная в свидетельстве, но он не может игнорировать закон», — говорится в решении.

Чтобы обосновать свою позицию, суд привел цитаты из обетов, сгенерированных ИИ. В частности, во время церемонии мужчину спросили: «Обещаешь ли ты быть рядом с (имя женщины) сегодня, завтра и навсегда? Смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга при любых обстоятельствах?». Пару также спросили, готовы ли они «продолжать поддерживать друг друга, дразнить друг друга, держаться вместе — даже в сложные времена». После ответов на эти вопросы их объявили «не только мужем и женой, а прежде всего командой, сумасшедшей парой, любовью друг для друга и домом друг для друга».

Впрочем, суд это не убедило. Из-за использованного во время церемонии текста суд постановил, что брак между мужчиной и женщиной не был формализован. Пара заявила, что не намеревалась допустить эту ошибку и что гражданский служащий во время церемонии не обратил на нее внимания. Изменение даты брака, по их словам, нанесло бы им значительный эмоциональный удар, поэтому они просили разрешить сохранить дату первоначальной церемонии как дату юридического брака. Однако счастливого финала не произошло.

Источник: CyberNews.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
ИИ уничтожает ИИ: некачественных исследований искусственного интеллекта очень много, потому что они написаны не людьми
CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов
Британское правительство перевело компьютеры с Windows 7 на Windows 10 за $400 млн — после завершения поддержки последней
Исследователи составили психологический портрет LLM: у Gemini обнаружили аутизм, а ChatGPT — тревожник в депрессии
Google объясняет, откуда название Nano Banana — его не планировали
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
ИИ превращает сканы мозга в описания мыслей
Китай запустил распределенный вычислитель ИИ длиной 55 000 км — сеть охватывает 40 городов
Внедрение ИИ добавляет 900 тыс. тонн выбросов CO₂ ежегодно только в США
Билл Гейтс: роботы должны платить налоги
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
Босс Krafton спрашивал ChatGPT, как избежать выплаты бонусов для разработчиков Subnautica 2, — отчет по судебному иску
Криптобиржа BingX запускает AI Arena — первую в мире платформу соревнований ИИ в сфере копитрейдинга
Индустрия искусственного интеллекта скрывает $120 млрд долга за центры обработки данных
Google запускает Gemini 3 Flash, которая лучше понимает пользователей — она становится моделью по умолчанию в приложении
OpenAI лишила ChatGPT "основного признака ИИ" — длинных тире в ответах
Barbie с ChatGPT не будет: Mattel откладывает сотрудничество с OpenAI
Игрушки с ИИ для маленьких детей обсуждают опасные и непристойные действия
ChatGPT становится настоящим чатом: к разговору можно пригласить других людей, функция работает во всем мире
OpenAI бьёт тревогу, поскольку Google Gemini оказался лучше ChatGPT — Сэм Альтман призывает к улучшениям в письме
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить