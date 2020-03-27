Обновление для Samsung DeX принесло улучшенную поддержку мыши и мультитач-жестов





Режим Samsung DeX для одноимённой док-станции получил несколько новых функций при использовании вместе со смартфонами серии Galaxy S20.

Благодаря этому обновлению пользователи могут, наконец, использовать мышь, чтобы перетаскивать окна и привязывать их к боковым частям экрана. Возможность привязывать окна при использовании DeX была доступна и ранее, однако она могла быть реализована только с помощью сенсорного экрана или комбинации клавиш. Новая возможность будет особенно полезной для тех, кто использует комбинацию клавиатуры и мыши при работе с DeX. Опыт привязки окон похож на тот, который присутствует в Windows 10.

Еще одна новая функция, появившаяся в этом обновлении, — это возможность использования мультитач-жестов на сенсорной панели. DeX позволяет превратить экран смартфона в своеобразный тачпад. Благодаря добавленным мультитач-жестам пользователи могут сопоставлять действия с конкретными жестами, такими как касание тремя пальцами или пролистывание. Конфигурация этих жестов доступна через меню настроек.

Также появились новые возможности Bixby. Теперь пользователи могут задавать список команд, которые будут выполняться при входе или выходе смартфоны из среды DeX. К ним относятся включение режима «Не беспокоить» или Bluetooth на устройстве.

Наконец, обновление включает исправления обнаруженных ошибок, в том числе исправление проблемы с невозможностью печатать на экране приложений при использовании физической клавиатуры. Указанное обновление разворачивается на смартфонах вместе с новой версией One UI 2.1. Первоначально прошивка One UI 2.1 появится на устройствах серии Galaxy S20, но позже её можно ожидать и на флагманах предыдущих поколений.

Источник: neowin