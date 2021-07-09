Обновление Google Meet принесло новые фильтры, маски и эффекты

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Видеозвонки стали важной частью современной коммуникационной экосистемы, особенно после пандемии COVID-19. Многие компании, предлагающие такие сервисы, направляют дополнительные ресурсы на улучшение и упрощение использования своих продуктов.

Компания Google продолжает развивать свой сервис видеозвонков Meet. Она анонсировал некоторые изменения для приложения Meet на платформах Android и iOS. С 8 июля пользователи Google Meet смогут использовать новые фильтры, маски и эффекты. Благодаря этому пользователи получат возможность добавлять в свои видеозвонки различные виртуальные объекты, включая кошек, космонавтов, медуз и т. д.

Как обнаружили журналисты ресурса 9to5google, многие из этих забавных фильтров в Google Meet были напрямую перенесены из Google Duo. Теперь они доступны и через интегрированный интерфейс в Gmail.

Источник: phonearena