Обновление Google Meet принесло новые фильтры, маски и эффекты
Видеозвонки стали важной частью современной коммуникационной экосистемы, особенно после пандемии COVID-19. Многие компании, предлагающие такие сервисы, направляют дополнительные ресурсы на улучшение и упрощение использования своих продуктов.
Компания Google продолжает развивать свой сервис видеозвонков Meet. Она анонсировал некоторые изменения для приложения Meet на платформах Android и iOS. С 8 июля пользователи Google Meet смогут использовать новые фильтры, маски и эффекты. Благодаря этому пользователи получат возможность добавлять в свои видеозвонки различные виртуальные объекты, включая кошек, космонавтов, медуз и т. д.
Как обнаружили журналисты ресурса 9to5google, многие из этих забавных фильтров в Google Meet были напрямую перенесены из Google Duo. Теперь они доступны и через интегрированный интерфейс в Gmail.
Источник: phonearena