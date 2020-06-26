Обновление Google Photos принесло новый дизайн, карту поиска и новую иконку





Компания Google подготовила обновление для своего приложения Google Photos. Оно приносит новый дизайн пользовательского интерфейса, интерактивную карту в разделе поиска и обновлённую иконку самого приложения. Иконка и далее представляет собой разноцветную вертушку, но теперь у неё более плавные закруглённые линии.

Теперь в приложении вместо четырёх вкладок доступно лишь три: Photos, Search и Library. Вкладка Photos содержит более крупные эскизы снимков, а свободное пространство межу ними уменьшено. Для видео реализовано автоматическое воспроизведение. Карусель Memories также стала более крупной, а в ней теперь будет отображаться больше типов воспоминаний, включая лучшие фотографии пользователя и его близких друзей или семьи за прошедшие годы, поездки и даже самые яркие моменты с прошлой недели. Предусмотрена возможность скрывать воспоминания об определённых людях или периодах времени. Кроме того, в разделе Memories также будут отображаться автоматически созданные фильмы, коллажи и анимация, которые ранее публиковались во вкладке For you. Теперь эта вкладка исчезла из интерфейса.

Во вкладке Search появилась новая интерактивная карта, которая призвана помочь с поиском воспоминаний. Как отмечают в Google, это была самая часто запрашиваемая пользователями функция с самого запуска сервиса Google Photos. Пользователи могут искать фотографии, масштабируя карту. Также пользователи могут наблюдать за перемещением карты при прокрутке фотографий. Google напоминает, что при желании пользователи всегда могут удалить данные о местоположении или отключить историю отслеживания местоположения и разрешение фиксирования местоположения в приложении камеры.

Наконец, вкладка Library стала новым домом для альбомов (ранее это была отдельная вкладка), избранного, архивов и корзины. Здесь же можно заказать печать фотографий через Print Store (только для США, Канады и стран ЕС).

Обновлённая версия приложения Google Photos уже начала распространяться через магазины Google Play Store для Android и Apple App Store для iOS. Однако некоторые из заявленных в этом обновлении новшеств могут не сразу стать доступными пользователям (это касается изменений пользовательского интерфейса), так как для работы всех новых функций требуется также обновление и на серверной стороне Google Photos. На это потребуется некоторое время.

Источник: gsmarena