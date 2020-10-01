Обновление Telegram принесло фильтры для поиска, анонимность администраторов в группах и комментарии в каналах





Разработчики Telegram выпустили большое обновление для мессенджера, которое принесло ряд нововведений в различных аспектах работы приложения.

Одним из таких новшеств стали фильтры для поиска. Как заявляют разработчики, искать сообщения с нужными типами вложений стало удобнее. Теперь пользователи могут просмотреть результаты поиска на отдельных вкладках Медиа, Ссылки, Файлы и т.д. Чтобы ограничить диапазон дат, достаточно написать в строке поиска 14 августа или вчера. Похожим образом можно искать по сообщениям от определённого пользователя, группы, канала или бота. Фильтры по типу сообщения, дате и источнику могут накладываться друг на друга. Таким образом пользователи смогут быстро найти, например, «все аудиофайлы со словом «Календарь» в подписи, отправленные 3 сентября».

В группах теперь могут использоваться анонимные администраторы. Если включить «Анонимность» в списке прав администратора группы, этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как это происходит в каналах.

Что касается каналов, то для них появилась возможность более удобной работы с комментариями. Если к каналу привязана группа для обсуждений, под каждой публикацией канала отобразится новая кнопка для перехода к комментариям. Комментарии к каждой публикации показываются отдельно, однако их можно просматривать и через группу для обсуждений. Если пользователя нет среди участников группы, привязанной к каналу, он будет получать оповещения об ответах на свои комментарии через специальный чат «Ответы». Включить комментарии для своего канала можно в настройках канала в разделе «Обсуждение».

Кроме того, в приложении для Android появились новые плавные анимации при вызове или сокрытии клавиатуры или же при переключении между дневной и ночной темой через главное меню слева. Кроме того, добавлены новые всплывающие оповещения — например, при удалении сообщений, изменении настроек оповещений для чатов или сохранении мультимедиа.

В групповых чатах можно посмотреть увеличенную фотографию участника, зажав пальцем её миниатюру. А те, кто пользуется несколькими учётными записями в одном приложении, теперь могут быстро просмотреть другие списки чатов, зажав палец на переключателе.

Наконец, в Telegram появились новые анимированные эмодзи.