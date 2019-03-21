Очередная утечка подтверждает характеристики Huawei P30 и раскрывает новый красный цвет

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Меньше недели осталось до презентации новой флагманской линейки смартфонов Huawei P30. И, как это часто бывает, многочисленные утечки раскрывают внешний вид и характеристики устройств ещё до проведения презентации.

Новая порция утечек подтверждает некоторые предыдущие данные. В частности, сообщается об использовании процессора Kirin 980, изготавливаемого по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Также упоминается модуль из четырёх камер на задней панели и сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Версия Huawei P30 Pro может похвастаться поддержкой 10-кратного гибридного увеличения при съёмке. В стандартной версии Huawei P30 предлагается гибридное 5-кратное увеличение.

Дополнительные фотографии, опубликованные инсайдером Эваном Блессом, раскрывают информацию о цветовой гамме серии смартфонов Huawei P30. Пользователям будут доступны красный, чёрный цвета и пара вариантов с градиентным переходом. Также есть упоминание о динамике Sonos.

Напомним, презентация смартфонов серии Huawei P30 запланирована на 26 марта.

Источник: The Verge