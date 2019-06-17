Очевидец заснял секретный автомобиль Tesla, им может оказаться обновленный седан Model S





Внешний вид электрокара Tesla Model S по большому счёту не менялся с момента его появления в 2012 году. Самое заметное изменение произошло в 2016 году, когда седан лишился фальшрадиаторной решётки. Однако следующее поколение Model S может оказаться уже на подходе.

Недалеко от штаб-квартиры компании во Фремонте был замечен новый тестовый автомобиль чёрного матового цвета, который, как предполагается, является обновлённой моделью Model S. Водитель, обнаруживший «находку», не успел как следует осмотреть машину. Он отметил необычно большие передние фары и задние фонари, н присущие другим моделям Tesla. Ниже представлены фото таинственного электромобиля с видеорегистратора, но их качество оставляет желать лучшего.

Это не похоже на Model Y – у грядущего кроссовера есть ходовые огни, подобные тем, что имеются на Model 3, не говоря уже о заметно приподнятой задней части, которой здесь не наблюдается.

Существует вероятность того, что это просто «неаккуратный экземпляр производителя», как изначально предположил очевидец. Тем не менее он соответствует слухам об унифицированном дизайне в стиле Model 3. Если это действительно правда, то обновление приходит как раз вовремя – продажи Model S и Model X резко упали после появления Model 3. Изменённый дизайн мог бы оживить интерес к данной модели у тех, кто так или иначе купил бы топовый вариант электрокара. Это также даст компании больше шансов отбиться от конкурентов, которые следуют по пятам.

Источник: Engadget