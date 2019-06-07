Слухи: Осенью Tesla начнет производство следующего поколения электромобилей Model S и Model X, которые получат обновленный дизайн, три двигателя, новую батарею и запас хода 640 км





В сети достаточно давно ходят слухи о грядущем обновлении электромобилей Tesla, но теперь на канале Like Tesla появилась информация от якобы инсайдера, непосредственно знакомого с планами автопроизводителя. Выход следующего поколения электромобилей Model S и Model X позволит компании оторваться от конкурентов, которые начинают догонять американскую компанию и возможно повысить цены.

Итак, новое поколение электрического седана Tesla Model S и кроссовера Tesla Model X получит новую платформу с тремя двигателями — один будет установлен на передней оси и два — на задей. Экстерьер и интерьер моделей будет обновлен в минималистичном стиле более новой Tesla Model 3, то есть вся линейка будет еще более унифицирована в плане дизайна.

Новый блок батарей будет основан на новых элементах 2170 и получит более эффективную систему охлаждения. Она понадобится в том числе для того, чтобы электромобили могли заряжаться на полной мощности (250 кВт) от фирменных станций Superchargers V3. Запас хода вырастет до 640 км (400 миль), при этом седан получит немного больший пробег, чем кроссовер, за счет меньшей массы.

Ожидается, что производство следующего поколения Tesla Model S / Model X стартует уже в сентябре текущего года, при этом их сборку переведут на одну линию (сейчас используется две раздельных), чтобы высвободить производственные мощности для грядующего компактного кроссовера Tesla Model Y.

Источник: InsideEV’s