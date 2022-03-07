Оцените, как американский астронавт Скотт Келли в Twitter мастерски дает отпор Рогозину из «Роскосмоса» — похоже, у Илона Маска появился достойный соперник

Американский астронавт Скотт Келли, рекордсмен среди американцев по продолжительности пребывания в космосе, активно и очень эффективно ведет в своем твиттере кампанию по противодействию российской пропаганде и голословным нападкам Дмитрия Рогозина (глава «Роскосмоса») в частности. Что интересно, Скотт Келли пишет твиты на русском и вчера ему удалось вывести Дмитрия Рогозина на чистую воду — тот в ответ на искусный троллинг перешел на личные оскорбления и пригрозил уничтожением МКС.

После того как россия вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну, а США и ЕС ввели беспрецедентные санкции, в том числе против аэрокосмической промышленности, что только ускорило и без того неизбежный конец российской космонавтики, которая в течение последних десятилетий паразитирует на советском наследии. И тут Рогозина, как известно, порвало. На минувшей неделе в ответ на санкции США Дмитрий Рогозин заявил, цитируем, «Пусть летают в космос на своих метлах». Вскоре после этого Илон Маск отреагировал — лидер SpaceX очень тонко подколол Рогозина, показав как на самом деле выглядит «американская метла».

В то же время Скотт Келли превзошел Илона Маска в троллинге Дмитрия Рогозина — вот, посмотрите сами:

В ответ Дмитрий Рогозин не придумал ничего лучшего, чем назвать американского астронавта «идиотом», и пригрозил уничтожением МКС. Что интересно, Рогозин почти сразу удалил этот твит, но, как известно, шила в мешке не спрячешь — скриншоты с доказательствами остались.

Будем надеяться, что реакция NASA, учитывая события в прошлом (в 2021 году россия по меньшей мере трижды ставила под угрозу безопасность экипажа МКС) и прямые угрозы не заставят себя долго ждать.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что Twitter заблокирован в России с 4 марта. И Скотт Келли не упустил шанс подколоть Рогозина.