Одну из самых запоминающихся сцен «Дюна: Часть вторая» чуть не отменила студия

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Черно-белая сцена боя на планете Гиеди Прайм в ленте «Дюна: Часть вторая» могла не попасть в фильм. Ее отмене помешал производственный процесс

Режиссер Дени Вильнев изменить цвета сцены, чтобы показать жизнь на планете, которая вращается вокруг темного солнца и не получает достаточно света в видимом спектре. Сцена вызывает нужный режиссеру эмоциональный эффект и важна в формировании образа нового для фильма злодея — Фейда Рауты (Остин Батлер). Несмотря на выразительность и смелость сцены, она чуть не была изменена Warner Brothers, когда студия поняла, что делает Вильнев.

Оператор Грейг Фрейзер, получивший «Оскар» за работу над первым фильмом «Дюна», говорит, что они с Вильневым решили оставить отснятый материал. «Люди, которые не были там, смотрели эти кадры и думали: «Что это, черт возьми, такое?». В то время не было возможности искусственно добавить цвет сцене, снятой в определенном формате. Хотя Warner Bros. Сначала начали паниковать, студия была вынуждена принять это из-за особенностей производственного процесса.

Использование черно-белых сцен в «Дюна: Часть вторая» было решающим для изменения темпа истории и помогло продемонстрировать масштаб вселенной — предыдущие фрагменты были сосредоточены на огромной пустыне Арракиса. Несмотря на то, что первая половина ленты не была ничуть скучной, она была настойчивой в своем темпе и нуждалась в существенном изменении, чтобы указать, что действие будет нарастать во второй половине.

«Дюна: Часть вторая» больше времени тратит на исследование галактической политики, включая роль дома Харконненов в манипуляциях Императора и ордена Бене Гессерит. Внимательность, с которой сценарий описывает эти нюансы, является одной из причин успеха фильма.

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Источник: Collider

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