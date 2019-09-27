Официально: Google будет предустанавливать приложение YouTube Music на все новые смартфоны под управлением Android 10

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Компания Google официально заявила, что начнет предустанавливать приложение YouTube Music на все смартфоны под управлением Android 10, а также новые модели с Android 9. Таким образом, владельцы таких смартфонов смогут приступить к прослушиванию стриминговой музыки сразу после первого включения.

Отметим, что ранее приложение YouTube Music приходилось самостоятельно загружать из магазина контента Google Play, тогда как в комплект предустановленных фирменных приложений компании как правило входил Google Play Music.

Теперь ситуация сменилась на противоположную — по умолчанию на смартфоне будет присутствовать YouTube Music, а тем пользователям, которые предпочитают приложение Google Play Music, придется загружать его отдельно.

Ситуация не выглядит странной если учесть, что по словам самой компании приложение YouTube Music в итоге заменит собой Google Play Music. Еще в 2017 году компания объединила для этого команды YouTube Music и Google Play Music.

Источник: Google