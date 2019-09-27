Официально: Google будет предустанавливать приложение YouTube Music на все новые смартфоны под управлением Android 10
Компания Google официально заявила, что начнет предустанавливать приложение YouTube Music на все смартфоны под управлением Android 10, а также новые модели с Android 9. Таким образом, владельцы таких смартфонов смогут приступить к прослушиванию стриминговой музыки сразу после первого включения.
Отметим, что ранее приложение YouTube Music приходилось самостоятельно загружать из магазина контента Google Play, тогда как в комплект предустановленных фирменных приложений компании как правило входил Google Play Music.
Теперь ситуация сменилась на противоположную — по умолчанию на смартфоне будет присутствовать YouTube Music, а тем пользователям, которые предпочитают приложение Google Play Music, придется загружать его отдельно.
Ситуация не выглядит странной если учесть, что по словам самой компании приложение YouTube Music в итоге заменит собой Google Play Music. Еще в 2017 году компания объединила для этого команды YouTube Music и Google Play Music.
Источник: Google