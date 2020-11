Официальные тесты RX 6800 XT в играх с трассировкой лучей — быстрее RTX 2080 Ti, но медленнее RTX 3080

18 ноября в 16:00 по Киеву AMD начнет по всему миру продажи эталонных версий 3D-ускорителей Radeon RX 6800 и RX 6800 XT. Одновременно будет снято эмбарго и появятся независимые обзоры профильной прессы, а пока для затравки AMD поделилась результатами тестов более производительной RX 6800 XT в играх с трассировкой лучей.

По аналогии с оппонентами в лице NVIDIA GeForce RTX 3000, в конфигурацию GPU Navi 21, на котором основаны первые карты Radeon RX 6000, входят специальные блоки, именуемые производителем Ray Accelerators (RA). Их ровно столько же, сколько «обычных» вычислительных блоков CU — 80 (RX 6900 XT), 72 (RX 6800 XT) и 60 (RX 6800) штук.

В тестовый набор вошли следующие пять игровых проектов: Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Crysis Remastered, Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider. Замеры проводились при разрешении 2560×1440 точек с высокими настройками графики (профиль Ultra), а основой тестового стенда послужил 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5900X, дополненный 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200. Результаты вы можете видеть на изображении ниже.

Как можно видеть, самый низкий фреймрейт наблюдается в Metro Exodus (67 fps), тогда как в Call of Duty: Modern Warfare карта RX 6800 XT выдает целых 95 fps. Если сравнивать с показателями «‎зеленых» оппонентов (ниже результаты тестов из обзоров TechSpot и The Verge), то получается, что RX 6800 XT должна опережать GeForce RTX 2080 Ti, но до прямого конкурента GeForce RTX 3080 поколения Ampere она не дотягивает. Иными словами, чуда не произошло и в трассировке лучей Radeon RX 6800 XT медленнее GeForce RTX 3080, как и указывали предварительные данные. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что NVIDIA уже разменяла одно поколение специализированных RT-ядер, а у AMD нынешнее поколение RA-ускорителей является дебютным.

Ранее AMD подтвердила, что разрабатывает свой аналог технологии интеллектуального сглаживания NVIDIA DLSS. Но, кроме названия (FidelityFX Super Resolution) и того, что технология AMD будет кроссплатформенной и открытой, особо никаких подробностей пока нет. Известно, что FidelityFX будет основана на DirectML. То есть, как и DLSS, вариант AMD использует машинное обучение. Но карты Radeon RX 6000 лишены специализированных блоков для ускорения выполнения таких задач, поэтому с технической точки зрения реализация технологии FidelityFX пока загадка.