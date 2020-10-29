Первые тесты показывают, что в трассировке лучей Radeon RX 6800 XT на треть медленнее GeForce RTX 3080





Одной из ключевых особенностей графической микроархитектуры RDNA 2, использующейся в видеокартах AMD Radeon RX 6000, является поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей. На презентации AMD скромно умолчала о производительности своих новых карт с рейтрейсингом, после чего сразу же появились логические предположения, что в этом вопросе «красным» особо нечем хвастаться. И вот сейчас эти опасения получили подтверждение.

По аналогии с оппонентами в лице NVIDIA GeForce RTX 3000, в конфигурацию GPU Navi 21, на котором основаны первые карты Radeon RX 6000, входят специальные блоки, именуемые производителем Ray Accelerators (RA). Их ровно столько же, сколько «обычных» вычислительных блоков CU — 80 (RX 6900 XT), 72 (RX 6800 XT) и 60 (RX 6800) штук.

На самом деле AMD указала данные о производительности блоков Ray Accelerators — мелким шрифтом в сносках на странице с описанием особенностей архитектуры RDNA 2. Для оценки производительности сотрудники AMD в собственных тестах использовали инструмент Procedural Geometry из набора Microsoft DXR SDK. AMD указывает результат 471 fps, не уточняя, к какой именно модели он относится (вероятнее всего, это результат RX 6800 XT).

Таким образом, Radeon RX 6000 заметно превосходят по производительности в трассировке лучей RTX 2000 — первое поколение карт NVIDIA с поддержкой рейтрейсинга (показатели GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti — 308 и 390 fps). В то же время они сильно уступают нынешним картам RTX 3000 семейства Ampere. Для сравнения, RTX 3080, с которой предстоит конкурировать RX 6800 XT, выдает в тесте Procedural Geometry 630 fps, а флагман RTX 3090 — и вовсе 749 fps.

Если предположить, что результат принадлежит RX 6800 XT, то выходит, что адаптер «красный» уступает своему «зеленому» оппоненту 33%. Иными словами, в трассировке лучей Radeon RX 6000 на треть медленнее RTX 3000.

Конечно, это только первые тесты, и полноценно оценить быстродействие новых карт Radeon можно будет после выхода независимых обзоров, но уже сейчас понятно, что в трассировке лучей они уступают конкурирующим моделям RTX 3000. Впрочем, цифры цифрами, но по факту надо смотреть на то, как в итоге карты покажут себя в играх.