OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены

На платформе онлайн-объявлений OLX появилась опция торга, которая позволяет «сбить» до 40% от начальной стоимости товара с согласия продавца.

Как работает торг?

В объявлениях под кнопкой «Купить с доставкой» появился новый функционал торга, после нажатия которого покупатель может предложить собственную цену за товар.

Продавец получит предложение прямо в чате в виде карточки с новой ценой и уточнением, что предложение «действительно только для этого покупателя». Доступны два основных действия: согласиться на новую стоимость или предложить собственную в ответ.

После подтверждения сделки, покупатель увидит кнопку «Купить с OLX-доставкой», но уже с обновленной ценой. Далее происходит стандартное оформление доставки.

Какие скидки доступны?

В рамках функционала торга допускаются скидки не более 40% от первоначальной стоимости, которую предложил продавец. Например, если товар стоит 100 грн, то система позволит «сбить» не более 40 грн.

Интересно, что опция появилась не так давно и на фоне запуск monoбазара от monobank — копии OLX, которая работает просто в банковском приложении. Сервис так же специализируется на продаже подержанных вещей, но вместе с тем предлагал опции автоматического торга, ИИ-оформления объявлений и благотворительные сборы, которые позволяли направить полученные от продажи товаров деньги на донаты ВСУ.

