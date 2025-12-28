OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены

Новости Софт 28.12.2025 comment views icon

На платформе онлайн-объявлений OLX появилась опция торга, которая позволяет «сбить» до 40% от начальной стоимости товара с согласия продавца.

Как работает торг?

В объявлениях под кнопкой «Купить с доставкой» появился новый функционал торга, после нажатия которого покупатель может предложить собственную цену за товар.

OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни

Продавец получит предложение прямо в чате в виде карточки с новой ценой и уточнением, что предложение «действительно только для этого покупателя». Доступны два основных действия: согласиться на новую стоимость или предложить собственную в ответ.

OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни

После подтверждения сделки, покупатель увидит кнопку «Купить с OLX-доставкой», но уже с обновленной ценой. Далее происходит стандартное оформление доставки.

OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни

Какие скидки доступны?

В рамках функционала торга допускаются скидки не более 40% от первоначальной стоимости, которую предложил продавец. Например, если товар стоит 100 грн, то система позволит «сбить» не более 40 грн.

Интересно, что опция появилась не так давно и на фоне запуск monoбазара от monobank — копии OLX, которая работает просто в банковском приложении. Сервис так же специализируется на продаже подержанных вещей, но вместе с тем предлагал опции автоматического торга, ИИ-оформления объявлений и благотворительные сборы, которые позволяли направить полученные от продажи товаров деньги на донаты ВСУ.

Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на «торгах» сэкономили ₴165 тыс.

Источник: OLX

