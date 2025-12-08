OLX на минималках: monobank запустил сервис "monoбазар" для продажи б/у вещей

Соучредитель monobank Олег Гороховский представил новый встроенный в банкинг сервис, который позволит перепродавать подержанные вещи.

Сервис, получивший название monoбазар, будет работать в рамках маркетплейса monobank и доступен в тестовом режиме. Из плюсов «OLX на минималках», как определил инициативу сам Гороховский:

Любой товар можно купить частями

Все продавцы верифицированы через mono, поэтому мошенничество «исключается»

Каждый из пользователей может создать личную витрину и поделиться ею в соцсетях, есть возможность подписки на обновления.

Среди других доступных функций: искусственный интеллект и автоматизированные торги. Первый заполнит за пользователя длинное описание товара, от продавца требуется лишь несколько слов — вроде «айфон, 80% батарея, битый экран»; тогда как второй инструмент позволит покупателю предлагать собственную цену — дальше продавец видит уведомление и отвечает за сколько согласен отдать товар.

Гороховский отмечает, что продавец получит деньги только, если вы заберете товар с почты. Если вы посмотрите и он вам не понравится — деньги сами вернутся к вам, а посылка — отправителю. Пока monoбазар будет работать без комиссии, с 8 января она составит 0,1%, а впоследствии (в случае успешного теста) — 1,9%.

Еще одна важная опция: любую из вещей можно продать на благотворительность, нажав соответствующий тумблер. Средства будут направлены на донат для фонда «Хартия», банк обещает удвоить любую сумму. Гороховский также поделился ссылкой на собственную витрину, где среди прочего предложил благотворительный завтрак с собой за 50 тыс. грн.

«Находится Базар под кнопкой Маркета, в отдельном разделе — зайдите, потестите, пишите фидбеки, а мы благодаря этому будем корректировать развитие проекта».

Ранее monobank поделился статистикой использования банкинга для покупок на Черную пятницу: в этом году рекордный показатель принесла функция «Оплаты частями» с около 89 000 заявок, среди самых странных покупок — елка и игра про котов.