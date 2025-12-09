Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на "торгах" сэкономили ₴165 тыс.

Сервис монобазар от monobank, который специализируется на продаже б/у вещей, получил 230 808 регистраций всего за сутки с момента запуска.

Это такая себе альтернатива популярного OLX, которая работает просто в приложении банка. Любой из пользователей monobank может создать собственную витрину, поделиться нею в соцсетях и продать через сервис ненужный товар. Из плюсов: продавцы верифицируются через mono и могут заполнить длинное описание товара с помощью ИИ, тогда как покупателям доступна оплата частями и легкий возврат товара на почте, если он не подойдет.

В настоящее время моnобазар предлагает более 75 тысяч объявлений. За сутки через сервис реализовали 1 432 товара на общую сумму в 3,5 млн грн. В то же время функция автоматизированных торгов позволила покупателям сбить цену в целом на 165 тыс. грн, со слов соучредителя monobank Олега Гороховского.

Дополнительно моnобазар предлагает благотворительные лоты: вы можете обозначить таким любой товар, а полученные деньги направят в фонд «Хартия», при этом банк обещал удвоить сумму. К примеру, лоты Гороховского, которые среди прочего включали завтрак с ним за 50 тыс. грн, раскупили за день.

Напомним, что сервис работает в тестовом режиме и пока не требует комиссии. Однако уже с 8 января она составит 0,1%, а впоследствии планируют поднятие до 1,9%.

Ранее monobank со скандалом запустил собственный маркетплейс и добавил общие карты для разделения средств с близкими. На прошлой неделе банк также поделился статистикой активности клиентов на «Черную пятницу» и рассказал, какие товары чаще всего покупали с функцией «Оплата частями».