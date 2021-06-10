OnePlus обновила смартфон среднего уровня Nord, версия Nord CE получила более мощный процессор и звуковой разъём, но меньше камер





Компания OnePlus обновила линейку смартфонов среднего уровня и анонсировала новую версию Nord CE (Core Edition). Некоторые характеристики устройства незначительно урезаны по сравнению с прошлогодней моделью Nord, но в то же время имеются и некоторые улучшения.

К улучшениям в OnePlus Nord CE можно отнести возросшее разрешение сенсора главного модуля камеры (64 Мп против 48 Мп). Камера на задней панели включает три модуля вместо четырёх у прошлогоднего Nord. В дополнение к основному также предлагаются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (угол обзора объектива 119 градусов) и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. А вот возможности фронтальной камеры урезаны по сравнению с предшественником. Новинка оснащена лишь одиночным 16-мегапиксельным сенсором для автопортретов, а дополнительный сверхширокоугольный модуль пущен под нож.

Ещё одним улучшением называют использование процессора Snapdragon 750G вместо прошлогоднего Snapdragon 765G. Несмотря на уменьшение номера в названии модели чипа, производитель заявляет, что производительность CPU возросла на 20%, а графическая производительность – на 10%. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Ёмкость хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. Но в некоторых регионах будут доступны не все варианты конфигурации.

Наконец, модернизации подверглась батарея. Ёмкость аккумулятора в модели OnePlus Nord CE увеличена до 4500 мАч. В предыдущей версии Nord использовалась батарея ёмкостью 4115 мАч. В новинке реализована технология быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus, которая за 30 минут позволяет восполнить запас энергии аккумулятора от 0 до 70%.

Внешне новый Nord CE очень похож на предшественника. Однако в нижней части смартфона можно обнаружить разъём для подключения наушников, которого не было на прошлогодней модели. Устройство оснащено 6,43-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Аппарат доступен в чёрном, синем и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса.

Новый смартфон OnePlus Nord CE станет доступным для предварительного заказа в Великобритании с 14 июня, а фактические продажи начнутся 21 июня. Для этого рынка цена составит £299 (€329) за конфигурацию 8/128 ГБ памяти, а версия 12/256 ГБ оценивается в £369 (€399). В Европе также будет доступна версия в конфигурации 6/128 ГБ памяти по цене €299.

Источник: The Verge