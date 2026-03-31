OnePlus Nord CE 6 Lite засветился с батареей 7000 мА-ч и ценой $240

Вадим Карпусь

OnePlus Nord CE 6 Lite засвітився з батареєю 7000 мА•год та ціною $240

OnePlus готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Nord CE 6 Lite. До официального анонса еще есть время, но утечка уже раскрыла ключевые характеристики будущей модели.


По данным утечки, OnePlus Nord CE 6 Lite получит 6,7-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон, вероятно, будет работать на базе чипа MediaTek Dimensity 6300. Это 8-ядерный процессор, изготовленный по нормам 6-нм техпроцесса. Он уже встречался в моделях Moto G 2025, Moto G67 и Galaxy F70e. В тестах в AnTuTu V10 чип набирает около 413 тыс. баллов. Сейчас упоминается только одна конфигурация, которая будет включать 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Возможно, будут и другие конфигурации.

Камера на задней панели содержит 50-мегапиксельный главный модуль. О других модулях пока сведения отсутствуют. Однако известно, что фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор.

Одно из кочевых преимуществ OnePlus Nord CE 6 Lite — аккумулятор емкостью 7000 мА-ч. Это лишь немного меньше, чем у флагмана OnePlus 15 (7300 мА-ч), но все равно очень серьезный показатель для бюджетного класса. В то же время источники отмечают, что зарядного адаптера в комплекте может не быть. Показатели скорости зарядки пока не сообщаются. Устройство получит сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса и будет работать на актуальной версии OxygenOS.


Цена OnePlus Nord CE 6 Lite в базовой конфигурации 6/128 ГБ составит около $240. Отдельно сообщается, что OnePlus планирует представить еще одну модель — Nord CE 6. Она выйдет в мае. А устройство среднего класса Nord 6 покажут уже 7 апреля.

Источник: notebookcheck

