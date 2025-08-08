OpenAI раскрыла лимиты на GPT-5 в ChatGPT, для бесплатной версии — 10 запросов на 5 часов

OpenAI понемногу разворачивает свою новую ИИ-модель GPT-5, как базовую версию ChatGPT. Она будет доступна всем пользователям, но бесплатные получат существенные ограничения.

Вот как будут распределяться лимиты на использование GPT-5 согласно OpenAI:

Бесплатные пользователи — 10 запросов на 5 часов. По достижению лимита чат-бот автоматически переключится на мини-версию. Доступ к GPT-5 Thinking включает только одно сообщение в день.

— 10 запросов на 5 часов. По достижению лимита чат-бот автоматически переключится на мини-версию. Доступ к GPT-5 Thinking включает только одно сообщение в день. Пользователи ChatGPT Plus за $20 — 80 запросов на 3 часа. После достижения лимита чат-бот переключится на мини-версию. Однако владельцы тарифа могут вручную выбрать модель GPT-5-Thinking с лимитом 200 сообщений в неделю (автоматическое переключение чат-бота в недельном лимите не учитывается).

— 80 запросов на 3 часа. После достижения лимита чат-бот переключится на мини-версию. Однако владельцы тарифа могут вручную выбрать модель GPT-5-Thinking с лимитом 200 сообщений в неделю (автоматическое переключение чат-бота в недельном лимите не учитывается). Пользователи ChatGPT Pro за $200 и Team — неограниченный доступ к GPT-5, при отсутствии злоупотребления. К последнему пункту OpenAI относит автоматическое или программное изъятие данных, предоставление доступа к аккаунту сторонним лицам, а также перепродажу доступа или использование ChatGPT для обеспечения работы сторонних сервисов.

GPT-5 — это первая «унифицированная» модель ИИ от OpenAI, которая сочетает в себе возможности размышлений с быстрой реакцией (и самостоятельно может переключаться между обычным и режимом размышления). GPT-5 лучше предшественников показала себя в письме, кодировании и тестах по охране здоровья, а также имеет существенно меньший уровень галлюцинаций.

Несмотря на то, что OpenAI заявила о «немедленном» запуске модели, доступ к ней получили не все. Очевидно, обновление разворачивают поэтапно и придется подождать некоторое время. Когда модель появится в ChatGPT, по крайней мере в веб-версии должно высветиться сообщение в новом, соответствующем цветам GPT-5 интерфейсе: «Представляем GPT-5: ChatGPT получил нашу самую умную, самую быструю и полезную модель со встроенным мышлением, чтобы вы каждый раз получали лучший ответ».

Напомним, что отныне пользователи также могут выбрать одного из четырех персонажей для ИИ: Циника, Робота, Слушателя или Зануду, которые будут адаптировать ответы ChatGPT в соответствии со своей «личностью».

Источник: OpenAI, Mashable