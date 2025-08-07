banner
Встречайте, GPT-5: OpenAI запустила "самую современную в мире" модель ИИ — бесплатно для всех пользователей

OpenAI официально представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5, которая станет основой для следующего поколения ChatGPT.

GPT-5 — это первая «унифицированная» модель ИИ от OpenAI, которая сочетает в себе возможности размышлений с быстрой реакцией. В то время как предшественница, GPT-4, позволила чат-ботам предлагать разумные ответы на широкий спектр вопросов, GPT-5 поможет ChatGPT выполнять различные задачи от имени пользователей, такие как создание программных приложений или коротких исследовательских отчетов, или же более простые повседневные, вроде управления календарем.

Главные особенности новой модели: «переключатель» между обычным и режимом рассуждения, а также значительно меньшее количество галлюцинаций («думающая» GPT-5 имеет галлюцинации в 4,8% случаев, тогда как o3 и GPT-4o демонстрировали показатели 22% и 20,6%). С сегодняшнего дня GPT-5 будет доступна для всех пользователей ChatGPT, как стандартная модель.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже смело заявил, что GPT-5 является «лучшей моделью в мире» и значительным шагом компании на пути к разработке ИИ, который «сможет превзойти людей» — то есть к AGI.

С момента запуска в 2022 году и до сегодняшнего дня ChatGPT достиг 700 млн пользователей еженедельно и обрабатывает 1,7 млн запросов в минуту. Однако у OpenAI еще более амбициозная цель, которая предполагает, что ее чат-ботом будет пользоваться каждый восьмой человек на Земле.

Что показала GPT-5 в тестах?

По словам OpenAI, GPT-5 является «самым современным» ИИ в отдельных сферах, несколько опережая по ключевым тестам ведущие модели от Anthropic, Google DeepMind и xAI Илона Маска.

  • В SWE-bench Verified — тест по реальным задачам кодирования, взятым с GitHub — GPT-5 набрала 74,9% с первой попытки. Для сравнения, у Claude Opus 4.1 от Anthropic 74,5%, а у Gemini 2.5 Pro от Google DeepMind — 59,6%.
  • В «Последнем экзамене человечества» — сложном тесте, измеряющем производительность моделей искусственного интеллекта в математике, гуманитарных и естественных науках — версия GPT-5 с расширенным мышлением (GPT-5 Pro) набрала 42%. Это немного меньше, чем xAI смог достичь с Grok 4 Heavy, который набрал 44,4% в тесте.
  • В GPQA Diamond — тест по научным вопросам уровня PhD — GPT-5 pro набрала 89,4% с первой попытки, превзойдя Claude Opus 4.1, который набрал 80,9%, и Grok 4 Heavy, который набрал 88,9%.
  • В тесте HealthBench Hard Hallucinations, измеряющем точность ответов моделей ИИ на темы здравоохранения, GPT-5 показала галлюцинации только в 1,6% случаев. Это намного ниже, чем у предыдущих моделей GPT-4o и o3, которые набрали 12,9% и 15,8% соответственно.
  • В бенчмарке Tau-bench — тест, измеряющий способность модели выполнять симулированные онлайн-задачи — GPT-5 демонстрирует смешанные результаты: в части теста, измеряющей способность искусственного интеллекта ориентироваться на веб-сайтах авиакомпаний, GPT-5 получила 63,5%, немного уступая o3, которая имела 64,8%; в другой части теста, измеряющей способность искусственного интеллекта ориентироваться на веб-сайтах розничной торговли, GPT-5 получает 81,1%, уступая Claude Opus 4.1, который имел 82,4%.

Кроме того, OpenAI утверждает, что GPT-5 лучше других моделей ИИ в более сложных для измерения, субъективных сферах, таких как креативный дизайн и письмо, а также «безопаснее» — читай, менее склонна к интригам и лжи, чем другие модели. К тому же GPT-5 умело различает злоумышленников, которые пытаются злоупотреблять ChatGPT, и пользователей, которые делают безобидные запросы.

Улучшение интерфейса ChatGPT и бонусы для подписчиков

Теперь пользователи могут выбрать одного из четырех персонажей для ИИ: Циника, Робота, Слушателя или Зануду, которые будут адаптировать ответы ChatGPT в соответствии со своей «личностью».

Несмотря на то, что GPT-5 доступна всем, платные пользователи будут иметь свои преимущества:

  • Для тарифа Plus за $20 предусмотрены более высокие лимиты;
  • Владельцы подписки Pro за $200 вообще не будут иметь ограничений.

Организации, пользующиеся планами OpenAI Team, Edu и Enterprise, получат доступ к GPT-5 в качестве модели по умолчанию на следующей неделе. Для разработчиков GPT-5 появится в API OpenAI в трех размерах — gpt-5, gpt-5-mini и gpt-5-nano. Базовая модель обойдется в $1,25 за млн входных токенов и $10 за млн выходных.

OpenAI представила модели ИИ gpt-oss для запуска на видеокарте или ноутбуке

Источник: OpenaAI, TechCrunch

