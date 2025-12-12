OpenAI выпустила GPT-5.2, доступную в платном ChatGPT: "Больше экономической ценности для людей"

OpenAI запустила свою новую флагманскую ИИ-модель GPT-5.2. Компания позиционирует это обновление наиболее совершенное за всю историю и ориентированное сразу на разработчиков, бизнес и профессиональных пользователей. Релиз состоялся на фоне жесткой конкуренции с Google и растущего давления в гонке мультимодальных и «мыслящих» моделей.

Три версии GPT-5.2

GPT-5.2 предлагается в трех версиях, каждая из которых имеет свои особенности:

Instant — оптимизированная на скорость модель для повседневных задач: поиск информации, перевод, написание текстов.

Thinking — вариант, который выполняет сложные структурированные работы: длинные аналитические тексты, математика, планирование, кодирование.

Pro — топовая версия с максимальной точностью для самых тяжелых профессиональных сценариев.

По словам Фиджи Симо, главного директора по продукту в OpenAI, GPT-5.2 лучше работает с большими контекстами, эффективнее использует инструменты, генерирует презентации и таблицы, увереннее пишет код и обрабатывает изображения.

Релиз GPT-5.2 стал частью стратегии возвращения рыночного преимущества после внутреннего «Code Red»», который выдал Сэм Альтман из-за падения трафика ChatGPT и роста интереса к Google Gemini 3.

Хотя некоторые сотрудники просили отложить запуск, OpenAI пошла вперед, сместив акцент на инструменты для разработчиков и корпоративные решения. Компания уже опубликовала данные о стремительном росте использования своих ИИ-инструментов в бизнес-сегменте.

Несмотря на акцент на логику, OpenAI не презентовала новый генератор изображений. Это интересно, учитывая успех Google Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), который стал популярным благодаря лучшему отображению текста и фотореалистичности.

OpenAI намекает, что в январе выйдет новая модель с более быстрыми ответами, лучшими изображениями и улучшенной «персоной», но официального подтверждения пока нет.

Компания также объявила о новых защитных системах для подростков и проверке возраста, а также дополнительных ограничениях на медицинские и психологические сценарии, но не делала на этом большой акцент в презентации.

Улучшение GPT-5.2

OpenAI заявляет о новых максимальных результатах GPT-5.2 в различных задачах:

кодирования (SWE-Bench Pro),

сложная математика,

естественные науки,

обработка изображений,

логика и абстрактное мышление (ARC-AGI),

моделирование больших систем с реальными данными.

GPT-5.2 Thinking опережает Gemini 3 и Claude Opus 4.5 в большинстве бенчмарков. Исследователь Айдан Кларк объясняет, что высокое качество математики важно не само по себе, а как индикатор способности ИИ держать логику, последовательность чисел и устойчивость к накоплению ошибок — ключевые аспекты для финансового моделирования, прогнозирования или глубинной аналитики.

OpenAI также утверждает, что GPT-5.2 Thinking делает на 38% меньше ошибок, чем предыдущая версия. Модель значительно точнее работает с многоэтапными задачами, объясняет код и логику шаг за шагом. В то же время стартапы вроде Windsurf и CharlieCode уже фиксируют существенные приросты эффективности агентов на основе GPT-5.2.

Модель становится дороже в вычислениях

Улучшенная логика и «глубокое мышление» стоят дороже: такие модели потребляют значительно больше вычислительных ресурсов. OpenAI уже тратит больше денег на вычисления, чем ранее сообщала, причем большинство расходов проходят в денежной форме, а не через кредиты партнеров.

Компания имеет амбициозные инвестиционные обязательства в инфраструктуру на $1,4 трлн на ближайшие годы. Если гонка ускорится, это может превратиться в замкнутый круг: больше ресурсов → выше расходы → еще большая потребность в деньгах.

Источник: techcrunch