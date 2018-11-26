OpenSignal: В 33 странах средняя скорость мобильного интернета выше, чем по Wi-Fi

Как свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией OpenSignal, сразу в 33 странах скорость мобильного интернет-доступа оказалась выше, чем у типичных точек доступа Wi-Fi. Причём, такая ситуация наблюдается не только в странах Европы и США, где активно внедряются передовые стандарты связи, но и в странах Африки, Латинской Америки и Среднего Востока.

При этом в некоторых странах отмечается существенное превышение скорости мобильного интернет-доступа над точками доступа Wi-Fi. Например, в Австралии это превышение составляет 13 Мбит/с. Ещё в некоторых странах, таких как Ливан, Катар, Греция, Чехия, превышение составляет около 10 Мбит/с. Правда, в случае Ливана это вызвано не столько высокой скоростью мобильного интернет-доступа, как чрезвычайно низкими скоростными показателями точек доступа Wi-Fi – всего лишь 2,5 Мбит/с. Во многих странах скоростные показатели мобильного доступа и Wi-Fi примерно сопоставимы.

Из результатов исследования OpenSignal можно сделать вывод, что пользователям и производителям устройств пора переосмыслить предположение о том, что Wi-Fi является наилучшим способом интернет-доступа. Такое утверждение было справедливым несколько лет назад, когда смартфоны были на начальном этапе развития. Но сейчас, когда уже широко распространены сети LTE и готовятся к массовому запуску сети 5G, а у Wi-Fi сетей наблюдается проблема с перегрузками, это утверждение уже утратило актуальность.

Источник: Engadget