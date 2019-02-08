Opera вернула сервис VPN для мобильных пользователей в виде отдельной функции основного браузера (пока только на Android)

В начале прошлого года Opera Software весьма неожиданно закрыла приложение Opera VPN для Android и iOS, которое на тот момент пользовалось неслабой популярности в своей категории. Тогда поговаривали, что это связано с блокировкой мессенджера Telegram в России (сразу после блокировки ПО, позволяющее эффективно обходить блокировки запрещенных сайтов, возглавило список самых популярных). И вот сейчас почти год спустя Opera Software не менее неожиданно сообщила о возвращении фирменного сервиса VPN для мобильных пользователей. Только вернулось не старое приложение Opera VPN, компания, по сути, перезапустила сервис, включив соответствующую функциональность в свой основной браузер.

Сейчас функциональность VPN, которая уже давно присутствует в настольной версии браузера Opera, находится в стадии бета-тестирования и доступна только на Android. Сроки ее появления на iOS пока не сообщаются.

Активируется функция через меню настроек, а пользоваться услугой можно совершенно бесплатно и без каких-либо ограничений. Бета-версия функции предлагает несколько режимов работы. По умолчанию используется автоматический вариант «Оптимальный», но при желании можно вручную задать регион, в котором хотите виртуально разместиться (на выбор доступны Европе, Америка и Азия). Кроме того, пользователям предоставляется возможность гибкой настройки всех аспектов использования VPN: можно четко указать сценарии, когда нужно использовать VPN, а когда нет. Например, можно настроить использование VPN только для отдельных веб-страниц, открытых в приватном режиме, и отключить при обычном поиске данных в сети посредством различных поисковиков, чтобы те могли отслеживать реальное местоположение и модели поведения для предоставления более релевантных результатов.

Напомним, при использовании VPN на смартфоне весь трафик идет через дополнительный канал (сервер). В данном случае сервер Opera Software. В Opera Software заверяют, что все данные, проходящие через их VPN-сервер, шифруются, так что о конфиденциальности пользователям переживать не стоит.

Обновление бета-версии браузера Opera для Android (Google Play) уже распространяется, но, как всегда, потребуется какое-то время, прежде чем оно станет доступно по всему миру.

Источник: The Verge